Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Vaslui, vineri seara, un barbat in varsta de 40 de ani din localitatea Fastaci, comuna Cozmesti, a avut un conflict cu sotia sa, in varsta de 36 de ani. El a lovit-o pe femeie si a agresat-o si pe fata lor, in varsta de 17 ani,…

- Un barbat din localitatea Fastaci, comuna Cozmesti judetul Vaslui a fost retinut sambata, de politisti, dupa ce acesta si a agresat sotia si copiii si a aruncat un ceaun cu apa clocotita peste femeie, provocandu i arsuri grave, transmite Agerpres.roPotrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie…

- Un batran de 80 de ani din satul Rusești, județul Hunedoara, a fost omorat, miercuri, de cainii unui vecin. Victima a fost gasita intr-o balta de sange la intrarea in curtea vecinului sau. Batranul a intrat in curtea unui vecin fara a ține cont de placuta de atentionare „Caine rau” montata pe poarta…

- Un adolescent in varsta de 17 ani a condus, in noaptea de joi spre vineri, un autoturism in municipiul Constanta si a accidentat o femeie in varsta de 22 de ani, care se deplasa pe marginea drumului. Ulterior, adolescentul a parasit locul faptei, fiind prins de politisti dupa o jumatate de ora, scrie…

- Un barbat a ajuns in stare foarte grava la spital dupa ce a fost injunghiat chiar de fratele sau, informeaza Antena3.ro. Incidentul a avut loc in plina zi, intr un targ din Bucuresti.Din primele informatii scandalul dintre victima si principalul suspect a izbucnit pe fondul consumului de alcool.Victima…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al judetului Timis, Alexandra Petrovici a declarat pentru News.ro ca accidentul a abut loc sambata, pe DN68A, in dreptul localitatii Cosava. „Un autocamion care circula pe DN68A in directia Deva, catre Faget nu a adaptat viteza la conditiile de drum…

- O femeie de 32 de ani, din Constanța, agent de poliție, a fost ranita ușor, miercuri, dupa ce a fost lovita de o mașina în timp ce traversa strada pe marcaj pietonal. Potrivit polițiștilor constanțeni, miercuri dupa-amiaza, în jurul orei 17.35, un barbat în vârsta de 76 de…

- Potrivit Politiei Judetene Brasov, un tanar de 21 de ani din Sacele a avut, marti, in jurul orei 11.00, in timp ce se afla la locuinta sa, un conflict cu iubita sa, alimentat de gelozie. La un moment dat, el ar fi stropit-o pe tanara in varsta de 17 ani cu o substanta inflamabila si i-ar fi…