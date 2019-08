Femeia violată de Gheorghe Dincă, declarații șocante: Făcea urât "El m-a luat de acasa și a zis ca are niște porumb de sapa, in gradina, acolo. Eu i-am sapat in gradina pana la ora 12. Dupa 12, s-a sculat din pat, era beat, a baut țuica și cu vin și a venit, m-a tras de mana, mi-a invartit mana dupa par, pana la ușa. Apoi m-a luat de subțioara, m-a luat și m-a pus in pat, acolo unde dormea el și m-a violat. Apoi s-a dus iar și s-a culcat. Eu m-am intors la sapa. Se facuse ceasul 3. Apoi, m-am dus la el sa ii spun ca plec acasa. Pe masa erau vreo 10 cuțite, unul langa altul. Nu m-a amenințat, dar imi era frica. M-a dat un pumn dupa cap și am cazut. Avea putere. A… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

