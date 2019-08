"In seara zilei de 04.08 a.c., in jurul orelor 22:20, politistii din cadrul Politiei Orasului Baicoi, au fost sesizati despre faptul ca, in dimineata zilei de 04.08.2019, numita Arsene Ana Maria, in varsta de 27 de ani, din comuna Cocorastii Mislii, sat Tiparesti, ar fi plecat voluntar impreuna cu fiul sau de 2 ani, catre Biserica Malaiesti, fara a mai reveni la domiciliu", precizeaza IPJ Prahova.

Politistii au demarat cautarile, s-au uitat pe camerele de supraveghere din mai multe localitati incercand sa refaca traseul celor dati disparuti.

"In urma sesizarii, politistii prahoveni…