- Barbatul a plecat sâmbata dupa-amiaza cu o ambulanta privata din Halkidiki, Grecia, si a ajuns duminica dimineata la Cluj, unde a fost internat la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta. Barbatul, în vârsta de 41 de ani, a refuzat…

- Medicii de la Spitalul Județean de Urgența Cluj au decis, duminica, sa-l externeze pe barbatul ranit, care și-a pierdut soția și copilul in urma furtunii din Halkidiki, Grecia. „In urma consulturilor de specialitate, neurochirurgicale și neurologice, pacientul a fost externat catre domiciliu,…

- Barbatul a plecat sâmbata dupa-amiaza cu o ambulanta privata din Halkidiki, Grecia, si a ajuns duminica dimineata la Cluj, unde a fost internat la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta, potrivit Mediafax. Clujeanul, în vârsta de…

- Tragedie intr-o familie din Cluj-Napoca in urma furtunii care a avut loc, zilele trecute, intr-una dintre cele mai populare destinatii din Grecia - Halkidiki. Printre cele 100 de victime se numara si trei clujeni peste care s-a prabusit acoperisul unui restaurant.

- Opt persoane au ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) din cadrul Spitalului Județean de Urgența „Sfantul Pantelimon” Focșani, in mai puțin de 12 ore, dupa ce au fost victimele unor accidente rutiere sau ale unor agresiuni. Printre cei care au avut nevoie de ingrijiri medicale s-au numarat și 3…

- Adela Golea, directorul medical al Unitații de Primiri Urgențe Cluj, a fost condamnata la un an și noua luni de inchisoare cu suspendare de catre Judecatoria Cluj. Aceasta a fost acuzata de abuz in serviciu dupa ce le-ar fi cerut angajaților sa se ocupe in primul rand de cazurile grave și apoi cazurile…

- „Slujba are un caracter marturisitor, îl marturisim pe Iisus Hristos, dar, pe lânga acest rol, are si unul pragmatic. Din vechea traditie transilvana s-a obisnuit ca, în ziua de Rusalii, sa se faca rugaciune pentru câmp, pentru mediul înconjurator, pentru tot universal",…

- Volumul de munca desfasurat in Unitatea de Primire Urgente (UPU) a Spitalului Judetean de Urgenta “Dr. Constantin Opris” Baia Mare este urias. In doar 24 de ore, echipele de specialisti din cadrul UPU au acordat asistenta medicala pentru 215 persoane. Doar 56 dintre acestia au reprezentat cazuri critice,…