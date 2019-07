Femeia profitoare Costa 10 LEI Domnisoara. – Nu te uita Ioana, n-o sa-ti mai platesc pranzul din nou. – Daca un baiat e un “tip dragut” doar cand crede ca obtine ceva de la o femeie, atunci nu e chiar asa “dragut”. – Am fost un prost ca ti-am platit o luna pranzul, doar ca sa iesi cu mine la un suc… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Acestea urmeaza sa se realizeze in municipiul Marghita și orașul Valea lui Mihai, iar executantul, societatea Costa VOC Impex S.R.L., va avea la dispoziție 12 luni pentru predarea investiției. Finanțarea acesteia este asigurata de Agenția de Dezvoltare Durabila Bihor (ADD). Valoarea…

- Situat in jungla munților din Sierra Nevada de Santa Marta din Columbia, „Orașul Pierdut” a fost construit cu aproximativ 1.000 de ani in urma, situl arheologic a fost descoperit in anul 1970.

- Curs valutar BNR. Cat costa astazi, 18 iunie 2019, euro si dolarul. Afla cursul de referinta anuntat de Banca Nationala Romana pentru principalele monede internationale - euro, dolar, lira si franc, dar si cursul valutar oferit de banci.

- Trenurile Soarelui vor intra in circulatie la sfarsitul acestei saptamani, peste 40 de garnituri urmand sa asigure zilnic, timp de aproape trei luni, legaturi directe din toata tara cu statiunile de la Marea Neagra si Delta Dunarii.

- 50 de lei - atat te costa sa transformi in ochii autoritatilor o rabla, intr-o masina numai buna de circulat pe strada. Desi anul trecut au fost instalate camere de supraveghere in service-urile care efectueaza ITP, inspectorii tot au gasit metode de a frauda controlul obligatoriu.

- Un computer original Apple I din 1976, construit chiar de Steve Wozniak, a fost vândut la licitație pentru 371.260 de lire sterline (aproape 500.000 de dolari) la Christies. Computerul vine într-o servieta și are o tastatura dedicata.

- Cele mai ieftine biletele la EURO 2020, competitie care va fi organizata, in premiera, in 12 orase de pe intreg cuprinsul Europei, printre care si Bucuresti, vor costa 30 de euro, a anuntat, UEFA, duminica, potrivit site-ului Federatiei Romane de Fotbal. Turneul final, care se va desfasura intre 12…

- Noua serie de scumpiri Romania, cele mai importante "salturi" ale preturilor fiind inregistrate in cazul cartofilor și energiei termice. Astfel, cel mai la indemana aliment al romanilor, cartoful, devine un lux, asta pentru ca in supermarketuri și in piețe un kilogram de cartofi noi costa și 10 lei.