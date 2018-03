Stiri pe aceeasi tema

- ''Ancheta dispune de dovezi irefutabile potrivit carora Nadia Savcenko, deputata ucraineana, a planificat personal (...) si a dat instructiuni pentru organizarea unui atentat terorist aici, in acest hemiciclu'', a declarat in fata parlamentarilor procurorul general, Iuri Lutenko, scrie agerpres.ro.…

- Intalnire cruciala joi, la sediul Ministerului Justitiei. Oficialii Comisiei Europene se vor intalni cu reprezentanti ai sistemului judiciar, Parlamentului si Guvernului, in contextul misiunii de evaluare in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV). Reamintim ca, pe 6 martie, Comisia de…

- Delegația Fondului Monetar Internațional se intalnește in aceasta dimineața cu parlamentarii din Comisia de Buget Finanțe. Daniel Coman se afla la Palatul Parlamentului și vine cu mai multe informații despre temele de discuție ale acestora.

- Politica externa a Rusiei. De-a lungul timpului, Rusia a starnit controverse constant cu acțiunile sale pe plan extern. De la anexarea Crimeei in 2014, intervenția in Siria, amenințarea la adresa Romaniei, pana la anunțul privind noua arma nucleara. Viitorul e imprevizibil, dar alegerile prezidențiale…

- Seful Centrului ucrainean pentru eliberarea prizonierilor "Corpul de ofiteri", generalul in rezerva Volodimir Ruban, care a negociat numeroase schimburi de prizonieri intre Kiev si separatistii prorusi, a fost acuzat vineri de justitia ucraineana ca ar fi vrut sa-l asasineze pe presedintele Petro…

- Deputatii USR Adrian Prisnel si Cristian Seidler au depus o initiativa legislativa care interzice parlamentarilor sa-si mareasca propriile salarii. Potrivit unui comunicat al USR, transmis AGERPRES, proiectul de Lege pentru modificarea art. 42, alin. (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor…

- 'Nu am facut niciodata secret din planurile noastre. Este chiar surprinzator ca, in pofida tuturor problemelor, Rusia a ramas prima putere nucleara. Nimeni nu voia sa ne vorbeasca, nimeni nu voia sa ne asculte. Ascultati-ne acum!', a lansat presedintele rus in cadrul discursului sau anual in fata…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat joi ca Rusia detine arme hipersonice si a inceput dezvoltarea armamentului strategic, care sa fie imun in fata sistemelor de aparare antiracheta, relateaza site-urile agentiilor Tass si Sputnik. "Toate tarile cu un nivel ridicat al potentialului…

- Directorul Agentiei de Securitate Nationala a SUA (NSA) a declarat marti ca niciodata nu a primit unda verde din partea Casei Albe pentru a raspunde serviciilor secrete rusesti acuzate de ingerinta in campania prezidentiala americana din 2016, relateaza miercuri France Presse. "Este adevarat ca nu am…

- In cursul acestei saptamani, a fost transmis catre Biroul Permanent al Camerei Deputaților un raport comun final al comisiilor de specialitate pentru aprobarea Ordonanței de Urgența a Guvernului nr. 72/2017 privind implementarea Sistemului de avertizare a populației in situații de urgența „RO-ALERT”.…

- Deputatii olandezi au facut un pas catre recunoasterea genocidului armean, in urma cu un secol, si si-au atras furia Turciei intr-un context de relatii deja tensionate intre cele doua tari, scrie AFP, conform news.ro.Camera inferioara a Parlamentului olandez a aprobat joi, masiv, cu 142 de…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat joi ca va declansa procedura de revocare din functie a procurorului-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. ''În temeiul prevederilor art. 54 alineatul 4 coroborat cu 51 alineatul 2 litera b din Legea 303/2004 privind Statutul…

- El a anunțat ca la finalul saptamanii viitoare va fi la Chișinau pentru evenimentul organizat impreuna cu Atlantic Council-Georgia, Republica Moldova și Ucraina: 'Parteneriatul Estic și provocarile de securitate curente'. [citeste si] "Ieri a fost o zi plina. Dimineața am discutat in…

- Comisia pentru administratie publica si organizarea teritoriului din Senat a dat raport favorabil, miercuri, initiativei legislative prin care se propune instituirea zilei de 2 aprilie ca Ziua Institutiei Prefectului din Romania.

- Presedintele ucrainean, Petro Porosenko, a semnat o lege care prevede reintegrarea Donbassului, dar și recunoașterea Rusiei drept stat agresor. Oficialul de la Kiev a dat asigurari ca documentul nu incalca prevederile acordului de la Minsk, asa precum acuza Rusia.

- Comisia de Aparare din Camera Deputatilor a respins marti, cu opt voturi “pentru” si 11 voturi “impotriva” propunerea de audiere a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in legatura cu acuzatiile aduse la adresa SPP, informeaza HotNews.ro. Deputatii PSD-ALDE au votat ...

- Guvernul Romaniei ii va ajuta pe elevii si profesorii romani din Ucraina oferindu-le burse si stagii de specializare. Deputatul Claudia Gilia, membru in Comisia pentru comunitatile de romani din afara granitelor tarii, este unul dintre alesii tarii care militeaza pentru drepturile romanilor plecati…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a pornit un razboi pe viața și pe moarte cu șeful SPP, Lucian Pahonțu. Pentru ca s-a cerut inclusiv intervenția Parlamentului, Comisia de Aparare din Senat a cerut, prin vocea președintelui Marcel Vela, audierea lui Liviu Dragnea.Reuniți in ședința, senatorii…

- Contingentul, constituit din 60 de ofiteri, subofiteri, sergenti si soldati din Brigada de infanterie motorizata "Dacia" din Cahul si Batalionul 22 de mentinere a pacii din Chisinau, se va antrena impreuna cu militari din Bulgaria, Georgia, Romania, Ucraina si SUA. Totodata, la exercitiul…

- Deputații au condamnat atacurile Rusiei asupra securitații informaționale și amestecul abuziv în activitate politica din Moldova. Documentul a fost votat de catre parlamentari la prima ședința plenara din acest an și este o reacție la amenințarile și apelurile la represalii,…

- Rusia a instalat sisteme avansate de rachete Iskander, cu potential nuclear, in enclava Kaliningrad, aproape toate tarile membre ale Uniunii Europene si NATO fiind in raza de actiune a acestora, informeaza agentiile de presa RIA Novosti, Interfax si Reuters, precum si cotidianul Financial Times,…

- Aproape toate tarile membre ale Uniunii Europene si NATO sunt in raza de actiune a acestora, informeaza agentiile RIA Novosti si Reuters, precum si cotidianul Financial Times, preluate de Mediafax. Vladimir Samanov, presedintele Comisiei pentru Aparare din Duma de Stat (Camera inferioara a…

- Presedintele Comisiei de Aparare din Senat, liberalul Marcel Vela, a anunțat, luni, ca il va chema la audieri pe presedintele PSD, Liviu Dragnea, pentru a prezenta probe legate de acuzatiile pe care le aduce SPP, urmand ca audierile sa continue cu membrii Guvernului – nominalizați fiind Paul Stanescu…

- Igor Dodon nu renunta la retorica sa îndreptata împotriva Acordului de Asociere UE - Republica Moldova. Seful statului sustine ca pe acest subiect trebuie organizat un referendum, unde cetatenii ar avea ocazia sa se expuna daca vor denuntarea Acordului sau nu scrie adevarul.ro. …

- Parlamentarii danezi au ajuns, duminica, la un acord pentru a suplimenta bugetul de aparare cu peste 2 miliarde de euro pentru urmatorii sase ani, invocand ca Rusia reprezinta una dintre cele mai mari amenintari la adresa securitatii nationale, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei solicita Presedintiei, Guvernului si Parlamentului acordarea de facilitati si sustinerea investitiilor cu capital romanesc din zonele Harghita, Covasna si Mures. In aceste zone, este nevoie de toata sustinerea din partea statului roman, intrucat este necesara…

- Premierul Pavel Filip regreta Declarația Dumei de Stat a Federației Ruse, care a fost adoptata ca raspuns la modificarile operate în Codul Audiovizualului al Republicii Moldova, și spune ca astfel de declarații nu vin sa faca bine relațiilor bilaterale. În cadrul conferinței de presa…

- Parlamentul Ucrainei a adoptat o lege prin care declara Rusia „stat agresor“ si defineste drept „ocupate“ zonele aflate sub controlul fortelor separatise proruse. Statul rus a condamnat noua lege, considerand ca face parte din „pregatiri de razboi“.

- Parlamentul Ucrainei a adoptat o lege care defineste zonele din estul tarii aflate sub controlul fortelor pro-ruse ca fiind ocupate temporar de Rusia, anunta BBC. Moscova a condamnat decizia, apreciind ca nu poate fi considerata decat pregatire pentru “un nou razboi”, transmite News.ro . Legea privind…

- Rada Suprema a Ucrainei a adoptat, in a doua lectura, un proiect de lege privind reintegrarea teritoriilor ocupate de Rusia in Donbas. Pentru adoptarea proiectului de lege propus de Președinție au votat 280 de deputați, fata de numarul necesar pentru aprobare de 226. Documentul a fost susținut in principal…

- Gata cu vacanta. De astazi, deputații revin la munca. O dispoziție în acest sens a fost semnata anterior de președintele Parlamentului, Andrian Candu, scrie publika.md Totusi, sesiunea de primavara a Parlamentului va începe în data de 1 februarie 2018. Printre proiectele…

- Un grup de deputati din Comisia juridica, numiri si imunitati a depus joi, 28 decembrie, o sesizare la Curtea Constitutionala (CC) a Republicii Moldova, dupa ce Igor Dodon a refuzat in mod repetat numirea noilor membri ai Guvernului. Deputatul PDM Sergiu Sirbu a precizat ca a solicitat Curtii ca sesizarea…

- Deputatii au adoptat, in sedinta plenului de vineri, Legea pentru modificarea Legii nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, care prevede ca acesta sa revina sub autoritatea Camerei Deputatilor. Proiectul inițiat de PNL și USR a fost adoptat cu 184 de voturi “pentru” și 46 de…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a decis, miercuri, ca parlamentarii, ministrii, prefectii si primarii pot fi comercianti persoane fizice, adoptand astfel o serie de amendamente la un proiect de lege depus de UDMR, Raportul urmand sa intre la vot final, Camera fiind for decizional. …

- "Nu vom face si nu vom discuta nimic din amendamentele care se propun (...) pana cand reprezentantul Guvernului nu isi asuma. Va spun, sub sanctiunea suspendarii sedintei, ca niciunul dintre amendamentele pe care le vom lua in dezbatere maine nu se vor face... De aceea, am cerut un punct de vedere…

- UPDATE Premierul Mihai Tudose a declarat luni, in plenul reunit al Parlamentului, ca proiectul de buget pe 2018 este unul al dezvoltarii, mentionand ca este cel mai generos buget al investitiilor pe care l-a avut Romania post-revolutionara. "Prezentarea bugetului anual reprezinta un moment…

- Parlamentarii au decis ca timpii acordati dezbaterilor bugetului pe 2018 sa fie redusi, desi Opozitia a cerut prelungirea acestora. Tariceanu sustine ca s-a incercat gasirea unui echilibru. Parlamentarii au decis, in sedinta Birourilor Permanente Reunite de luni, ca timpii acordati dezbaterilor…

- Bugetul de stat pe 2018 a primit, vineri seara, vot favorabil pe raport, in comisiile de specialitate de buget-finanțe. Parlamentarii au mai decis ca Fondul de rezerva al Guvernului, ajuns aproape pe zero , va fi suplimentat cu 350 de milioane, din contribuția la Uniunea Europeana. Dezbaterile pe buget…