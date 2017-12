Stiri pe aceeasi tema

- Tanara in varsta de 27 de ani a vrut sa efectueze o depașire, dar s-a izbit violent de o alta mașina. In urma impactului, mama ei, in varsta de 59 de ani, a murit pe loc. Cornelia Rapițeanu era profesoara la Liceul Tehnologic "Grigore C. Moisil" (Liceul Contactoare) fiind diriginta clasei…

- Dascali și elevi indoliați, la Liceul Tehnologic „Grigore C. Moisil” din Buzau. Profesoara de matematica Rapițeanu Cornelia a incetat din viața astazi, la varsta de 59 de ani, in urma unui tragic accident rutier produs pe Șoseaua Spatarului. Cornelia Rapițeanu era profesoara la Liceul [...] citește…

- Un accident grav a avut loc vineri seara pe un drum din Buzau. O tanara de 27 de ani a vrut sa efectueze o depașire, dar s-a izbit violent de o alta mașina. In urma impactului, mama ei a murit pe loc.

- O tanara soferita a produs un cumplit accident, in aceasta dimineata, dupa ce a efectuat o depasire neinspirata apoi a pierdut controlul volanului. Masina sa a derapat pe carosabilul umed, moment in care a fost izbita de un autoturism care venea pe sensul opus. Mama soferitei vinovate a murit si alte…

- In data de 27.12.2017, ora 12:15, un barbat in varsta de 68 ani, din Cluj-Napoca, fiind la volanul unui autoturism aflat in staționare la limita parții carosabile a DN1 E60, in zona km 451+500, pe raza satului Copaceni, județul Cluj, in afara localitații, la plecarea de pe loc cu autoturismul, a efectuat…

- Face ce face si ajunge sa se dea in spectacol. Ultima aroganta a lui Nicu Maharu esrte de-a dreptul socanta. In timp ce fiica sa, Bianca, se afla pe patul de spital, ca urmare a accidentului rutier pe care l-a suferit la munte, controversatul barbat a incins o petrecere de pomina.

- RAC: Nu se anunța prea multe surprize in zilele 24, 25 și 26 și acești nativi se vor bucura de clipe magice alaturi de cei dragi, insa din 27 decembrie pana la sfarșitul anului vor aparea tot felul de regrete in inima racilor. Se vor gandi la prietenii pe care i-au pierdut in acest an, la…

- Accidentele se tin lant in judetul Buzau. Un grav acccident rutier s-a petrecut marti dupa-amiaza pe DN 2 B in apropiere de Galbinasi. Impactul a avut loc intre 2 autoturisme, posibil pe neadaptarea vitezei. Potrivit primelor informatii, se pare ca doua persoane, soferul si prietena sa, au fost ranite…

- Risc de TBC in doua scoli din județul Buzau, dupa ce o profesoara a fost diagnosticata cu teribila boala. Primele teste au ieșit pozitiv pentru 20 de elevi. Copiii urmeaza sa fie consultați de un medic specialist.

- Un angajat din Serviciul Roman de Informatii este anchetat dupa ce ieri dupa-amiaza a provocat un accident in localitatea Tancabesti, judetul Ilfov. Militarul consumase alcool inainte de a urca la volan. Luni dupa amiaza, in jurul orelor 18:00, in localitatea Tancabesti, judetul Ilfov, a avut loc un…

- Groaznic accident in municipiul Buzau. Cel puțin șase persoane au fost ranite dupa ce o mașina a intrat intr-un grup de oameni. Incidentul a avut loc in zona centrala a orașului, mai exact in fața Școlii nr, 1, de pe bulevardul „Nicolae Balcescu“. (Sursa video reporterbuzoian.ro) Autoritațile au activat…

- Accident teribil în Buzau. Directoarea unei școli generale a dat cu mașina peste mai mulți parinți. Evenimentul s-a produs chiar la intrarea în curtea școlii. Printre victime nu se afla copii. George Crețu, purtatorul de cuvânt ISU Buzau, a declarat pentru B1 TV ca…

- Un accident rutier soldat cu doi raniți s-a produs, marți seara, la intersecția strazilor Independenței și Colonel Buzoianu. Din primele date reiese ca un autoturism Audi inmatriculat in Braila s-a izbit violent de un stalp, dupa ce șoferul a incercat sa evite un autoturism care i-a aparut in fața.…

- Profund impresionat de micuții pentru care muncește, Liviu Varciu iși amintește in fiecare moment de fetița lui, Carmina. El marturisește cu aceasta ocazie ca nu mai suporta sa stea departe de copila lui.

- La data de 2 decembrie, în jurul orei 17:00, pe DN1 E60, în comuna Florești, s-a produs un accident rutier soldat cu ranirea unei persoane și avarierea a patru autovehicule. Conform primelor verificari, un tânar, în vârsta 22 de ani, din Gilau, în timp ce…

- Un incident mai putin obisnuit s-a produs astazi pe Calea Doftanei, din municipiul Campina. Unui conducator auto in varsta de 82 de ani i s-a facut rau la volan. A retezat mai intai un copacel de pe marginea drumului si apoi a ajuns cu masina in sant.

- Un barbat de 56 de ani aflat la volanul unui autoturism Logan a patruns intr-o intersectie fara sa se asigure si a fost lovit in plin de un autoturism Volkswagen condus de un tanar de 19 ani. In urma impactului, barbatul de 56 de ani a ramas blocat in masina si pentru scoaterea sa a fost nevoie ca…

- Accident violent in raionul Briceni. Trei persoane au fost transportate de urgența la spital dupa ce mașina cu care se deplasa a fost tamponata din lateral de un alt vehicul. Impactul a avut loc in localitatea Șirauți in aceasta dimineața.

- Accident tragic, aseara, in Constanta. Doi tineri care se intorceau de la lucru au murit, dupa ce masina in care se aflau s-a izbit violent cu un alt automobil si a fost proiectata in zidul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta.

- Un copil in varsta de 10 ani a murit si doua persoane au fost ranite in urma unui accident petrecut sambata dupa amiaza in judetul Dolj, politistii incepand verificarile pentru a stabili cauzele evenimentului rutier.

- Accident extrem de grav in aceasta dimineata pe DN6, in judetul Mehedinti, anunța Antena 3. Un barbat de 33 de ani si o femeie de 30 au murit dupa ce au plonjat cu masina de pe un pod de la aproximativ zece metri. Impactul a fost atat de violent incat autovehiculul s-a transformat intr-un morman…

- Retinut de politisti. Un tanar din Cugir, beat si fara permis, a furat un autoturism taxi si a provocat un accident in Vinerea. Un tanar de 33 de ani din Cugir, angajat al unei spalatorii auto, a sustras un autoturism taxilasat la spalat și l-a condus spre Șibot. In jurul orei 5.30 a pierdut controlul…

- Doi elevi din clasa a saptea de la Colegiul National Alexandru Ioan Cuza din Ploiesti au fost tunsi la scoala, in sala de clasa, de profesoara de matematica. Incidentul a fost relatat, pe o retea de socializare, de deputatul USR, Dan Radulescu, acesta precizand ca a fost sunat de tatal unui elev…

- Elevii clasei de arhitectura de la Liceul de Arta “Margareta Sterian” din Buzau au realizat prima trecere de pietoni 3D din oraș și din țara, care creeaza șoferilor iluzia ca dungile albe plutesc.

- Cand te afli la cinci metri de ea, ai tendinta sa franezi pentru a nu o lovi. Vorbim despre o trecere de pietoni tridimensionala, astfel desenata incat sa le creeze soferilor o iluzie optica. Prima zebra 3D din Romania a fost realizata de elevii Liceului de Arta din Buzau chiar in fata scolii lor.

- Un tanar de 30 de ani a provocat un grav accident in Buzau dupa ce a lesinat la volanul unei dubite pentru ca nu si-a administrat doza de insulina. Tanarul din Buzau, bolnav de diabet, a...

- Un sofer de 30 de ani din Buzau a provocat, luni dimineata, un grav accident de circulatie dupa ce a lesinat la volan si a intrat cu autoutilitara pe care o conducea intr-o masina care circula regulamentar pe contrasens. In urma impactului, cele doua masini au fost serios avariate iar soferii au ajuns…

- La data de 03 noiembrie a.c., ora 20.20, polițiștii Secției 2 Poliție Gugești s-au sesizat din oficiu cu privire la producerea unui eveniment rutier pe raza comunei Dumitrești. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca un barbat, de 31 ani, din municipiul Focșani,…

- Accident de circulație produs in urma cu scurt timp pe Bd. Stadionului din municipiul Buzau. Referitor la evenimentul rutier produs in aceasta seara pe raza loc. Din primele date se pare ca este vorba de un impact intre un autobuz in care nu se aflau calatori și un autoturism, drept cauza fiind neacordarea…

- Sambata 4 noiembrie a.c., aproximativ in jurul orei 20:30 s-a produs un accident rutier in municipiu Buzau, soldat cu 4 victime. Din primele cercetari se pare ca un autobuz gol a lovit un autoturism in zona Stadionului din oras.

- O femeie din Vrancea care mergea catre casa dupa ce a fost externata de la un spital din Capitala a murti, luni, intr-o benzinarie de la iesirea din municipiul Buzau catre Focsani. Femeia era pasagera in masina condusa de fiica sa, i s-a facut rau, iar echipajele medicale au incercat minute intregi…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta noapte la Murfatlar. Un sofer beat a intrat cu masina intr o autospeciala de politie.Potrivit IPJ Constanta, la data de 26 oct. a.c., un conducator auto, aflat sub influenta bauturilor alcoolice, a condus un autoturism pe strada Nichita Stanescu din Murfatlar…

- Doamna Stoica, așa cum ii spun elevii ei, are o calitate pe care rar o intalnești in mediul preuniversitar romanesc, inițiativa combinata cu un entuziasm aproape copilaresc. Atunci cand povestește despre concursurile la care participa cu elevii sai, ai impresia ca este ea insași elev, atat de mult…

- Un conducator auto in varsta de 38 de ani din Buzau in timp ce se afla la volanul unui autoturism si se deplasa din directia Buzau catre Rm.Sarat ,pe Dn 2 E 85 ,a patruns pe sensul opus de mers si a intrat in coliziune cu un alt auto condus de un barbat de 60 de ani.

- Accident violent in capitala. O femeie in varsta de 54 de ani a fost transportata la spital dupa ce a fost lovita de o mașina. Impactul a avut loc pe strada Calea Moșilor, in apropiere de Gara de Nord.

- Un accident in urma caruia au fost ranite doua persoane, a avut loc miercuri seara in Arad. La originea evenimentului rutier se afla un șofer baut, care conducea dinspre Podgoria spre Gemi. Potrivit informațiilor Aradon, soferul este ofițer in cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate…

- O tanara de 20 de ani, fiica unui oligarh ucrainean milionar in dolari, a ucis șase oameni, dupa ce a ignorat lumina roșie a semaforului și a intrat in plin intr-un alt autoturism, apoi a ricoșat intr-un grup de oameni care traversa strada.

- Trei români, printre care și un copil de 3 ani, au murit în urma unui accident grav petrecut pe o șosea din Spania. Mașina în care se afla familia de români s-a rasturnat dupa ce s-a ciocnit frontal de un camion. Impactul a fost deosebit de violent. Copilul și bunicul…

- Un tanar din comuna Șugag a fost retinut de politistii din Alba Iulia dupa ce a furat o motocicleta, a condus-o sub influenta bauturilor alcoolice si fara a detine permis de conducere si a provocat accident. Potrivit IPJ Alba, vineri, 13 octombrie, in jurul orei 20.45, Politia Municipiului Alba Iulia…

- Familia Lidiei Dragescu trece prin clipe cumplite. Tanara a murit in urma cu cateva zile dupa ce a cazut de pe catedrala Saint Paul din Londra. Mama tinerei patinatoare este in stare de soc si abia isi gaseste cuvinte pentru a vorbi despre tragedia din familia sa.

- Desi au trecut cateva luni de la moartea Ilenei Ciuculete, Cornel Gales inca nu s-a obisnuit cu ideea. "Mental sunt bine, insa sentimental stau foarte prost. Asta e, s-a intamplat, viata merge inainte. In urma cu doua saptamani am trecut pe la Buzau, la o benzinarie unde eu si Ileana serveam…

- Un tanar in varsta de 34 de ani care s-a urcat la volan baut a busit doua masini si a provocat ranirea a trei persoane. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, joi, la ora 20.45, in timp ce conducea autoturismul pe DJ 175, din comuna Fundu Moldovei, un barbat de 34 de ani, din comuna Vama, aflat ...

- Accident rutier soldat cu ranirea a doua fetițe, in localitatea buzoana Balanești. Potrivit IPJ Buzau, doua fetițe, de 8 și, respectiv, 10 ani, au fost acroșate de o mașina in timp ce se incercau sa traverseze drumul județean DJ 203L [...] citește mai mult Post-ul ULTIMA ORA: Fetițe lovite de mașina…

- Un accident grav produs joi seara pe DN2B, la intrarea in localitatea C.A. Rosetti, s-a soldat cu ranirea unei femei in varsta de 57 de ani care circula cu bicicleta pe marginea șoselei. In timp ce se deplasa din direcția Faurei catre Buzau, femeia a fost acroșata de o autoutilitara care circula din…

- In urma cu putin timp in localitatea buzoiana C A Rosetii o femeie in varsta de 57 ani a fost acrosata de o autoutilitara pe drumul DN2 B. Femeie se deplasa in directia Buzau dinspre Faurei moment in care a fost acrosata de autoutilitara ce se deplasa in aceeasi directie.

- Un tanar din comuna Horea este cercetat de politisti dupa ce a condus un autoturism, fara a avea permis de conducere si a provocat un accident soldat cu pagube materiale. Politistii din Cimpeni au intocmit dosar penal, fata de un tanar de 19 ani, din comuna Horea, in care este cercetat sub aspectul…

- Un accident rutier, cu doua autoturisme implicate, a avut loc in aceasta dupa-amiaza pe drumul european E85, in localitatea Oreavu, in județul Buzau. Potrivit Poliției, un autoturism care staționa a fost lovit in spate de o alta mașina. Din impact a rezultat ranirea ușoara a șoferilor. Șoferul vinovat…

- Iuliu Codlean a fost condus pe ultimul drum ieri, chiar A®n ziua A®n care ar fi A®mplinit 40 de ani. Rudele, colegii A®mpreunAƒ cu care intra zi de zi A®n subteranul minei Lupeni, dar AYi o mulAime de oameni impresionaAi de drama de sAƒptAƒmA¢na trecutAƒ i-au adus cA¢te un omagiu.

- Au vrut sa ii faca o surpiza deosebita profesorei lor si le-a reusit. Este vorba despre elevii din clasa a 9-a "C" de la Liceul Teoretic "Traian" din Capitala, care i-au demonstrat dirigintei ca este "cel mai iubit dascal".

- E doliu intr-o familie din Targu-Jiu. Fetita de doar trei anisori a unui cuplu de tineri si-a pierdut viata in urma unui accident violent produs pe o sosea din Italia. In urma impactului puternic, micuta a murit pe loc, iar mama ei se afla in coma. Rudele si prietenii au incremenit de durere cand au…