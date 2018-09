Femeia jandarm batuta in timpul protestului diasporei: Eu si colegul meu am fost loviti cu salbaticie.Ce s-ar fi vrut, sa ies in scaun cu rotile ca sa impresionez

Stiri pe aceeasi tema

- Stefania Nistor, femeia jandarm care a fost batuta in timpul protestului din 10 august din Piata Victoriei, spune ca, alaturi de colegul sau, a fost lovita cu salbaticie, cu pumnii si cu picioarele, si ca agresorii nu s-au oprit, desi i-a implorat, ea afirmand, intr-un interviu pentru Antena 3, ca atunci…

- Ștefania, femeia-jandarm batuta de câțiva huligani în cadrul protestului din 10 august, a vorbit pentru prima data! Aceasta a spus într-un interviu la Antena 3 ca ea și colegul ei au fost loviți &"cu salbaticie&", dar

- De asemenea, ea a criticat "unele televiziuni", despre care a spus ca ar considera "normal" comportamentul protestatarilor violenti. Stefania Nistor a spus, intr-un interviu pentru Antena 3, ca in perioada de mai bine de un an de cand lucreaza in Jandarmerie a mai participat ca jandarm la proteste de…

- Jandarmerița batuta in Piața Victoriei susține ca s-a temut pentru viața sa, in timp ce era lovita de manifestanții din Piața Victoriei. "Am participat la intervenție impreuna cu detașamentul din care fac parte. Pe perioada protestului am vazut foarte mulți oameni violenți, am fost foarte…

- Rocada la virful Jandarmeriei Romane dupa protestul din Piata Victoriei. Dupa ce nu a mai putut fi numit sef in fruntea militarilor, Sebastian Cucos va fi prim adjunct al sefului institutiei. Cucos conducea institutia cand au avut loc violentele de la mitingul diasporei.

- Jandarmeria Romana a anunțat aseara ca in Piata Victoriei si-au facut aparitia persoane cunoscute ca facand parte din grupuri violente si galerii ale unor echipe de fotbal si solicita protestatarilor sa se delimiteze de acestea. In urma incaierarii acestora cu forțele de ordine, cei care au avut de…

- O femeie – jandarm, batuta cu bestialitate de protestatari in Piața Victoriei, se lupta pentru viața ei, la Spitalul de Urgența Floreasca din Capitala. Surse medicale, citate de Antena 3, au precizat ca femeia a suferit multiple traumatisme și este suspecta de fractura de coloana cervicala. Femeia și…

- Un jandarm a fost ranit la mitingul Diasporei, care se desfasoara, vineri, in Piata Victoriei, el fiind transportat la spital, a declarat pentru AGERPRES coordonatorul SMURD Bucuresti, Bogdan Oprita. "A...