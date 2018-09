Femeia jandarm A RUPT TĂCEREA: ”Eu şi colegul meu am fost loviţi CU SETE!” Stefania Nistor a spus, intr-un interviu pentru Antena 3, ca in perioada de mai bine de un an de cand lucreaza in Jandarmerie a mai participat ca jandarm la proteste de strada, iar la mitingul . din 10 august s-a aflat alaturi de detasamentul din care face parte, ca sprijin pentru politistii care au sunat la 112. Ea a sustinut ca la protestul din 10 august asupra jandarmilor s-au exercitat "constant violente” si au fost aruncate obiecte in jandarmi. "La un moment dat, nu stiu din ce motiv, am cazut. Ori m-am impiedicat, ori cineva a intrat in mine, stiu doar ca am cazut, colegul meu a cazut… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Stefania Nistor, femeia jandarm care a fost batuta in timpul protestului din 10 august din Piata Victoriei, spune ca, alaturi de colegul sau, a fost lovita cu salbaticie, cu pumnii si cu picioarele, si ca agresorii nu s-au oprit, desi i-a implorat, ea afirmand, intr-un interviu pentru Antena 3, ca atunci…

- Stefania Nistor, femeia jandarm care a fost batuta in timpul protestului din 10 august din Piata Victoriei, spune ca, alaturi de colegul sau, a fost lovita cu salbaticie, cu pumnii si cu picioarele, si ca agresorii nu s-au oprit, desi i-a implorat, ea afirmand, intr-un interviu pentru Antena 3, ca atunci…

- De asemenea, ea a criticat "unele televiziuni", despre care a spus ca ar considera "normal" comportamentul protestatarilor violenti. Stefania Nistor a spus, intr-un interviu pentru Antena 3, ca in perioada de mai bine de un an de cand lucreaza in Jandarmerie a mai participat ca jandarm la proteste de…

- Jandarmerița batuta in Piața Victoriei susține ca s-a temut pentru viața sa, in timp ce era lovita de manifestanții din Piața Victoriei. "Am participat la intervenție impreuna cu detașamentul din care fac parte. Pe perioada protestului am vazut foarte mulți oameni violenți, am fost foarte…

- Vicepresedintele instantei supreme este Iulian Dragomir. In urma cu sase ani acesta era unul dintre cei trei judecatori de la Inalta Curte care putea emite mandate de interceptare pe siguranta nationala. Iulian Dragomir este cel care a clasat dosarul in care Traian Basescu, fost presedinte al Romaniei,…

- SPP nu a fost sesizat despre posibila tentativa de asasinat a lui Liviu Dragnea. Surse din randul Serviciului de Protecția și Paza (SPP) susțin ca instituția nu a fost sesizata despre posibila tentativa de asasinat despre care a facut referire președintele PSD, Liviu Dragnea. „SPP nu a fost sesizat…

- Alexandra Badoi s-a retras de la TV, dupa care a urcat pe scena la ”Vocea Romaniei”. (Oferta speciala playstation) A fost insa aproape umilita in fața telespectatorilor de catre Adrian Despot, unul dintre jurații emisiunii, iar la un an de la intamplare a decis sa rupa tacerea. Prezenta la UNTOLD, ex-știrista…

- Fostul primar al Slatinei Darius Valcov, actual consilier al premierului Viorica Dancila, a sustinut luni seara, la Antena 3, ca este o minciuna faptul ca ar fi ascuns tablouri in cimitire sau in pereti si spera ca "minciuna" se va regasi la un moment dat "in vreo carte sau in vreun film". El a afirmat…