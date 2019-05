Femeia incepe sa tipe disperata Sotii dormeau in camere diferite. In miez de noapte, femeia incepe sa tipe disperata. Sotul fuge spre camera ei si vede o umbra ce se indeparta prin gradina. -Iubitule! Cineva a intrat in camera mea si m-a “imbrancit” de doua ori. -De doua ori? De ce nu m-ai strigat de la inceput? -Prima oara am crezut ca esti tu. A doua oara, mi-am dat seama ca e altcineva. Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O familie de romani aflata in concediu la Munchen a provocat un incendiu care a umplut stabilimentul de fum. Soțul, soția și copilul au ajuns la spital. Cei trei au fost la un pas de moarte si doar interventia celorlalti oaspeti ai hotelului i-a salvat, a notat observator.tv. Cei trei romani au ajuns…

- Sonia are o relație de noua ani, insa, nu a reușit inca sa aiba un copil. Intr-o zi femeia a intrat in camera și a observat ceva ce a naucit-o. Sonia și-a impartașit povestea pentru a ajunge la...

- „Iubitule, sunt frumoasa?” Este o intrebare de care mulți barbați se tem, dar chiar și așa, parca nu se așteapta sa fie, totuși, luați la bataie daca nu raspund bine, scrie spynews.ro.

- Barbatul din China a povestit ca și-a lasat telefonul acasa, la incarcat, și a plecat. Accidental, el a lasat camera video pornita și a descoperit, astfel, ca soția lui il inșeala cu cel mai bun prieten, un oficial chinez. Incidentul a avut loc in anul 2016, dar a fost facut public recent. Deși calitatea…

- Un caz de o gravitate cumplita s-a petrecut zilele trecute. Un baiețel de 5 ani și-a pierdut viața in timp ce intreaga sa familie se uita la televizor in camera de jos. La un moment dat, sora mai mare a copilului a mers in dormitor și l-a gasit pe copil fara viața

- Gabriela Cristea va deveni mama peste cateva zile, așa ca s-a pregatit pentru ca totul sa fie perfect. Vedeta a amenajat camera fetiței, iar Tavi Clonda, soțul prezentatoarei tv, le-a aratat admiratorilor de pe contul de socializare, ce mobila a ales. „A venit mobila bebelușei????❤️ Au inceput emoțiile…

- Gabi Cristea și Tavi Clonda numara zilele pana cand vor deveni din nou parinți, iar cantarețul și-a manifestat intenția de a asista din nou la naștere, așa cum a facut și cand a venit pe lume Victoria. Gabriela Cristea e pe ultima suta de metri cu sarcina, insa nu și-a programat cezariana, pentru ca…

- Angela Farnan, o asistenta medicala de la Spitalul de Pediatrie din Ilinois, l-a adoptat pe Blaze, un bebeluș nascut cu grave probleme la inima. La trei zile dupa ce a venit pe lume, baiețelul a fost operat prima oara pe cord și ulterior a fost supus mai multor intervenții chirurgicale. Parinții și-au…