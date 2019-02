Stiri pe aceeasi tema

- Starea femeii din judetul Mures, impuscata din greseala in cap de un politist care urmarea un sofer fugar este „lent favorabila”, au declarat, pentru MEDIAFAX, reprezentantii Spitalului de Urgenta Cluj-Napoca, medicii urmand sa o trezeasca treptat din coma indusa.

- Femeia din județul Mureș, impușcata accidental in cap de un polițist care urmarea un șofer fugar a fost operata, sambata, și este in coma indusa, transmite MEDIAFAX.Potrivit directorului medical al Spitalului Județean de Urgența Cluj-Napoca, conf. dr. Adela Golea, femeia a fost operate, sambata…

- O femeie din Reghin a fost impușcata in cap din greșeala de polițiști. Oamenii legii incercau sa opreasca un șofer care nu a oprit la semnalul polițiștilor, insa au ranit in zona capului o trecatoare. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- FOTO – Arhiva O femeie din judetul Mures a fost impuscata in zona capului, din greseala, de un politist care urmarea un sofer fugar. Victima este in stare grava, internata la Spitalul Clinic Judetean Cluj, in Clinica de Neurochirurgie, scrie Mediafax. Surse judiciare au declarat ca incidentul s-a produs…

- O femeie din judetul Mures a fost impuscata in zona capului, din greseala, de un politist care urmarea un sofer fugar. Victima este in stare grava, internata in Clinica de Neurochirurgie. Totul s-a intamplat vineri, 8 februarie, in jurul orei 19.50. Un echipaj rutier din cadrul Poliției municipiului…

- Un incident foarte grav s-a produs in județul Mureș. O femeie a fost impușcata din greșeala de un polițist care incerca sa opreasca o mașina suspecta. Mașina fusese data prin stație dupa ce fugise din...

- O femeie din judetul Mures a fost impuscata in zona capului, de greseala, de un politist care urmarea un sofer fugar. Victima este in stare grava, internata la Spitalul Clinic Judetean Cluj, in Clinica de Neurochirurgie.

- Un grav accident rutier s-a produs in urma cu puțin timp in zona Padurea Mociar, din apropierea municipiului Reghin, in care doua autovehicule s-au lovit frontal. Din primele informații, in urma accidentului 7 persoane au fost ranite, dintre care 3 de cod roșu, 2 de cod galben și 2 de cod…