- O judecatoare britanica a decis intreuperea sarcinii unei femei cu dizabilitati intelectuale severe, in ciuda opozitiei din partea mamei acesteia din urma, fosta moasa, cu care locuieste si care s-a aratat dispusa sa creasca copilul impreuna cu fiica ei. La randul sau, tanara, aflata in 22 saptamani…

- O olandeza in varsta de 17 ani a ramas cu o depresie severa dupa ce, la varsta de 11 ani, respectiv 14 ani, a fost violata de doi barbati. Aceasta a decis sa-si puna capat zilelor prin infometare. Inainte de a lua decizia de a muri, adolescenta si-a scris autobiografia.

- Un procuror de la DNA a solicitat luni judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea fostului deputat liberal Dan Motreanu si a fostului consilier prezidential George Scutaru la inchisoare cu executare in dosarul in care au fost achitati in prima instanta pentru spalare de bani.…

- Magistratii vor pronunta o sentinta in dosarul de coruptie al lui Sorin Oprescu in data de 13 mai, decizie care nu va fi definitiva. Fostul primar al Capitalei a declarat, luni, in fata instantei, in ultimul cuvant, ca dosarul a aparut pentru ca el trebuia "sa dispara". "Doamna presedinte, am in…

- Gabriel Tamaș ramane inca in arest la domiciul in timpul Paștelui Evreiesc. Deși se preconiza ca va fi eliberat, romanul va ramane cel puțin inca opt zile in arest la domiciliu, dat fiind faptul ca urmeaza Paștele Evreiesc, care dureaza intre 19 in 26 aprilie, timp in care tribunalul este inchis,…

- Liviu Dragnea a fost audiat, luni, la Curtea Suprema, in dosarul in care a fost condamnat la 3 ani si jumatate de inchisoare in prima instanta. El a sustinut in continuare ca este nevinovat si ca nu are incredere in DNA. Magistratii au amanat pronuntarea unei sentinte definitive pentru data de 20 mai.…

- In plin Post al Paștelui, membrii Asociației Composesorale Borșa primesc lovitura dupa lovitura. Numeroasele demersuri facute de Matei Mihali &Co pentru a pune mana pe cele 17.000 de hectare de padure au și consecințe: aproape in fiecare zi instanțele din țara se pronunța și nu in favoarea lor. Biroul…