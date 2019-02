Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Reghin efectueaza cercetari in rem pentru vatamare corporala din culpa si pentru doua infractiuni de ultraj, in cazul urmaririi care a dus la ranirea grava a unei femei dupa ce un glont tras de un politist a ricosat. "Cercetarea se efectueaza…

- Starea femeii din judetul Mures, impuscata din greseala in cap de un politist care urmarea un sofer fugar, este „lent favorabila", au spus reprezentantii Spitalului de Urgenta Cluj-Napoca, medicii urmand sa o trezeasca treptat din coma indusa. Directorul medical al Spitalului Judetean de Urgenta Cluj-Napoca,…

- Fratele femeii din Mures, Alunis, impuscata in cap de un politist din greseala, face declaratii cutremuratoare. Aceasta a fost impuscata in cap de unul dintre politistii Sectiei de Politie Rurala numarul 6 Brancovenesti, care a efectuat un foc de arma asupra unui autoturism care nu a oprit la semnal,…

- Femeia din județul Mureș, impușcata accidental in cap de un polițist care urmarea un șofer fugar a fost operata, sambata, și este in coma indusa, transmite MEDIAFAX.Potrivit directorului medical al Spitalului Județean de Urgența Cluj-Napoca, conf. dr. Adela Golea, femeia a fost operate, sambata…

- Femeia in varsta de 59 de ani, din localitatea Alunis, judetul Mures, care a fost impuscata in cap, din greseala, de unul dintre politistii Sectiei de Politie Rurala nr. 6 Brancovenesti, care a efectuat un foc de arma asupra unui autoturism care nu a oprit la semnal, este in coma, sustine fratele victimei.…

- Vineri, 8 februarie 2019, in jurul orei 19.50, un echipaj rutier din cadrul Politiei municipiului Reghin a efectuat un semnal regulamentar de oprire unui conducator auto aflat in trafic. Acesta nu a oprit la semnalul politistilor si si-a continuat deplasarea. Din acest motiv, politistii rutieri au plecat…

- FOTO – Arhiva O femeie din judetul Mures a fost impuscata in zona capului, din greseala, de un politist care urmarea un sofer fugar. Victima este in stare grava, internata la Spitalul Clinic Judetean Cluj, in Clinica de Neurochirurgie, scrie Mediafax. Surse judiciare au declarat ca incidentul s-a produs…

- Un incident foarte grav s-a produs in județul Mureș. O femeie a fost impușcata din greșeala de un polițist care incerca sa opreasca o mașina suspecta. Mașina fusese data prin stație dupa ce fugise din...