- Bebelusul de opt luni, strangulat sambata de mama aflata in depresie post-partum, care ulterior a incercat sa se sinucida taindu-si venele, a murit astazi la Spitalul de Copii din Galati, informeaza Agerpres.

- Un tata și-a ucis beblușul de 11 luni pentru ca nu a dorit sa-i plateasca alocația pentru hrana, potrivit autoritaților din Guatamala. Dupa arestarea și judecarea lui, infractorul a fost condamnat la 50 de ani de inchisoare.

- Peste 500 de pensionari din Targu Bujor si din imprejurimi au ramas fara banii economisiti prin Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP), dupa ce s-a aflat ca vistieria asociatiei nu mai are niciun leu. Niciun membru cotizant al CARP Targu Bujor nu a mai reusit, de cateva saptamani, sa faca niciun…