- Al doilea copil al familiei antrenorului constantean de fotbal Ionel Posteuca, un baietel, a fost botezat, nasi fiind Stere Banoti antrenor la grupa 2007 de la Academia Hagi si sotia acestuia, Catalina. Bebelusul a primit prenumele Mateo Nicolas. Ceremonialul religios al botezului a avut loc la o biserica…

- Trei vaci au fost electrocutate, luni, in comuna damboviteana Vulcana Pandele, in urma unui scurtcircuit. Localnicii spun ca angajatii de la Electrica au efectuat lucrari in zona si ar fi lasat un cablu neasigurat. Vantul puternic a impins acel cablu catre un alt stalp de inalta tensiune, producandu-se,…

- Designerul Razvan Ciobanu a murit, azi dimineața, in urma unui cumplit accident, in localitatea Sacele, județul Constanța. Razvan se afla la volanul unui Range Rover pe care il conducea, dupa primele informații, cu o viteza uriașa. A ieșit in camp, apoi a izbit un palc de copaci. Designerul purta la…

- Conducatorul auto, care la finele anului 2016, fiind in stare de ebrietate la volan a accidentat mortal o biciclista si a parasit locul accidentului rutier, a fost condamnat la 9 ani inchisoare, cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport timp de 5 ani.

- Bogdan Marghiol, tanarul de 20 de ani din Constanța care reușise sa se vindece de cancer in Turcia, dupa ce in Romania nu i s-a dat nicio șansa, a murit! Tanarul se pare ca a fost rapus de o infecție puternica la plamani și nu a mai avut nicio șansa de supraviețuire.

- Medicul obstetrician-ginecolog Vadim Scarlat, vizat in dosarul „mitei pentru judecatori”, și-a aflat sentința. Pentru trafic de influența, Scarlat va achita o amenda in marime de 2 300 de unitați convenționale, echivalentul a 115 mii de lei. Sentința a fost pronunțata la 11 martie curent.

- Un roman in varsta de 20 de ani din Suceava a fost atacat intr-o statie de metrou din Londra si lasat sa moara. Florin Pitic se intorcea, in noaptea de 9 spre 10 martie, de la o petrecere, cand a fost atacat de doi barbati in varsta de 23 de ani, putin dupa miezul noptii, in statia Queensbury.