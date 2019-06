Stiri pe aceeasi tema

- Pro TV a depus la Comisia Nationala de Prognoza o solicitare privind acordarea unui ajjutor de 5,4 milioane de lei, aproximativ 1,1 milioane de euro, pentru sezoanele de toamna – iarna ale serialului „Vlad”.

- David Bisbal Ferre nascut pe 5 iunie 1979 in Almeriacute;a, Spania este un cantaret spaniol, care a devenit cunoscut in urma participarii la prima editie a concursului Operacioacute;n Triunfo organizat de catre Televisioacute;n Espantilde;ola, unde a ocupat locul II. Potrivit Wikipedia, David Bisbal…

- Sportiva sud-africana Caster Semenya nu va participa la reuniunea atletica de la Stockholm, din 30 mai, in proba de 800 de metri din cadrul Ligii de Diamant. Aceasta este prima etapa care va avea loc dupa aplicarea noului regulament privind sportivele cu nivel ridicat cu hormoni.Semenya, dubla…

- Recitalul cantaretei americane Madonna anuntat pentru finala editiei de anul acesta a concursului Eurovision, programata sambata, ar putea sa fie anulat, deoarece artista nu a semnat inca un contract oficial cu organizatorii, relateaza...

- Care e asemanarea dintre Las Vegas și Giurgiu, știți? Va spun eu: în ambele, prețul mediu al unei locuințe echivaleaza cu 4,6 ani de lucru platiți cu salariul mediu (aici, sursa). Din același punct de vedere, Los Angeles e frate cu Craiova. În ambele orașe e nevoie de aproape 10 ani de munca…

- Intr-o epoca in care colaborarile dintre diverse stiluri muzicale domina topurile, festivalul “El Carrusel” va reflecta acest aspect cu un lineup unic care pune accent pe pulsul tinerei generatii. Artistilor deja anuntati, J Balvin, Nicky Jam si Ozuna, li se vor alatura emblematicii Black…

- Venus, planeta iubirii, a armoniei și a micilor beneficii, va intra in seara de 26 martie 2019 in zodia Pești, zodie pe care o va tranzita pana pe data de 20 aprilie 2019. Acest tranzit este deosebit de favorabil tuturor zodiilor, Venus aflandu-se in exaltare in zodia Pești, cu alte cuvinte, toate caracteristicile…