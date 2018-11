Comisia Europeana a revizuit in scadere estimarile privind cresterea economica a Romaniei

Comisia Europeana (CE) a revizuit, joi, semnificativ in scadere, estimarile referitoare la cresterea economiei Romaniei in 2018, de la 4,5% la 3,6%, in timp ce in 2019 mizeaza pe un avans de 3,8%, fata de 3,9% cat estima in… [citeste mai departe]