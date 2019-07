Stiri pe aceeasi tema

- Fostul consilier de stat Ramona Ioana Bruynseels si-a lansat, duminica dupa-amiaza, candidatura la Presedintie, din partea Partidului Puterii Umaniste, fiind prima persoana care intra oficial in cursa pentru prezidentiale. Bruynseels, care este prima femeie candidat la Presedintie, a vorbit in discursul…

- Candidatul la alegerile prezidențiale din partea Partidului Puterii Umaniste, Ramona Ioana Bruynseels, anunța lansarea mișcarii Wake Up pentru susținerea femeilor din Romania. "Noi suntem...

- Florentin Pandele, primarul orasului Voluntari, a anunțat ca va candida la Președinție ca independent. „E o decizie pe care am luat-o ieri (joi - n.red.). Probabil ca puțini ma cred, dar cei care imi sunt...

- Prima zi a vizitei Papei Francisc in Romania poate fi rezumata ca un succes de public. Oamenii l-au intampinat pe strazi, la catedralele Nationala si Sfantul Iosif, dar si in ploaie, in Piata Revolutiei. A fost ovationat, fotografiat si subiectul principal al discutiilor din oras potrivit news.roUn…

- Dan Barna a declarat, miercuri, la Sibiu ca Romania se afla in punctul culminant al calitatii sale de membru al Uniunii Europene, prin faptul ca detine presedintia Consiliului Uniunii Europene, dar nu a stiut sa profite de aceasta pozitie. “Sibiul este astazi probabil in cea mai buna pozitie…