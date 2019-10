Stiri pe aceeasi tema

- Sarah Barrass, o femeie din Sheffield care și-a omorat in mai 2019 doi din cei șase copii pe care ii avea și planuia și uciderea celorlaltor patru, a avut cateva postari infioratoare pe Facebook cu doar cateva luni inainte de ingrozitoarea sa fapta, potrivit dailymail.co.uk. Mama diabolica și-a anunțat…

- Elevii sunt absolventi ai scolilor gimnaziale 79, 97, 190 si 194 si de la Scoala gimnaziala 'George Bacovia'. 'Sectorul 4 a fost primul in privinta promovabilitatii in Romania la examenul de Bacalaureat, ceea ce inseamna ca eforturile comunitatii nu au fost in zadar si toti copii au inteles si au…

- Noua lege din Serbia a fost initiata de Fundatia care poarta numele Tianei Turici, o adolescenta rapita, violata si ucisa in 2011. In acest timp, in Romania, in numai cateva zile de la crima din Caracal, s-au strans peste 140.000 de semnaturi pentru reintroducerea pedepsei cu moartea.

- Crima din Caracal a scos in aceasta dupa amiaza din casa zeci de mamici și copii din Targu Jiu. Acestia au protestat pasnic in centrul orașului. Au fost aprinse lumanari in memoria Alexandrei și au fost lipite afișe cu mesaje de protest.

- Serbia și-a amendat marți Codul penal prin introducerea pedepsei cu inchisoarea pe viața fara posibilitatea eliberarii condiționate, pentru infracțiuni precum violul și crima atunci cand victimele sunt copii, femei insarcinate și persoane lipsite de ajutor, transmite dpa. Legea Tijana a fost inițiata…

- La noua ani de la moartea Madalinei Manole, Dan Negru presupune ce ar fi putut sa o impinga la acest gest extrem. Unul dintre motive ar fi fost faptul ca a fost uitata de media, care nu a mai putut sa o invite la show-uri din motive legate de varsta.

- Dan Negru a postat pe contul de socializare un mesaj, in care a facut o dezvaluire trista, la noua ani de la moartea Madalinei Manole. Pe 14 iulie 2009, artista s-a sinucis. „Madalina Manole e din nou la știri. Pe 14 Iulie s-a sinucis. Pai sa va arat cum era presa atunci și cum am fost noi, aștia din…

- Individul care a omorat o femeie de 32 de ani in sectorul Botanica din Chisinau, mama a doi copii, a fost identificat si anuntat in cautare nationala. Oamenii legii sustin ca acesta are 40 de ani si ca anterior a fost judecat in Federatia Rusa pentru omor, iar in Republica Moldova a fost judecat pentru…