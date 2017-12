Femeia care s-a trezit cu o factură la electricitate de 284 de miliarde de dolari O femeie din Pennsylvania a aflat ca are de plata o factura in valoare de 284 de miliarde de dolari, in rate, pana in luna noiembrie 2018. „Mi-au iesit ochii din cap cand am vazut. Tocmai ce puseseram luminitele de Craciun si m-am intrebat daca nu cumva le-am pus gresit", a spus femeia. Suma trecuta era de 284,460,000,000, iar prima rata de 28,176 de dolari trebuia platita in decembrie. Din fericire pentru americanca, totul a fost o gr (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Craciun de cosmar pentru Mary Horomanski, casnica de 58 de ani din orasul Erie, Pennsylvanya, mama a 5 copii, care s-a pomenit cu o factura la electricitate de 284 de miliarde si 460 de milioane de dolari cu - gratie generozitatii - companiei electrice Penelec - o posibilitate de plata usurata, cu prima…

- Colapsul Steinhoff International, o companie sud-africana care in anii de glorie avea peste 90.000 de angajati si care pana nu demult ataca suprematia Ikea, este unul dintre cele mai mari esecuri corporate ale anului 2017. Actiunile companiei s-au prabusit cu peste 90% in decembrie dupa de s-a aflat…

- Potrivit BBC News, o femeie din Pennsylvania a aflat ca are de plata o factura in valoare de 284 de miliarde de dolari, in rate, pana in luna noiembrie 2018. Aceasta nu a ințeles de unde are de plata aceasta suma. „Mi-au ieșit ochii din cap... Tocmai ce puseseram luminițele de Craciun și ne-am…

- O femeie din statul american Pennyslvania a avut parte de un șoc atunci cand a citit factura electricitate. Pe hartie scria ca are de platit nu mai puțin de … 284 de miliarde de dolari, iar data scadenta pentru intreaga suma este noiembrie 2018, relateaza BBC News, scrie libertatea.

- O femeie din statul american Pennyslvania a avut parte de un șoc atunci cand a citit factura electricitate. Pe hartie scria ca are de platit nu mai puțin de … 284 de miliarde de dolari, iar data scadenta pentru intreaga suma este noiembrie 2018, relateaza BBC News. Mary Horomanski din orașul Erie a…

- Grupul chinez CEFC si grupul financiar Penta au facut o oferta comuna pentru a cumpara, cu aproximativ 2 miliarde de dolari, intreprinderile media ale Central European Media Enterprises (CME), proprietarul Pro TV, de la Time Warner, in timp ce alt licitator, PPF, si-a retras oferta, scrie Reuters.

- Grupul elvetian de reasigurari Swiss Re a estimat miercuri ca in 2017 pierderile suferite de companiile globale de asigurari de pe urma catastrofelor naturale sau a dezastrelor provocate de om se vor ridica la...

- Schimburile bilaterale dintre SUA si Romania vor depasi pana la finalul anului un maxim istoric de 3 miliarde dolari, spune Ilan Laufer, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, potrivit news.ro

- Departamentul Apararii al Statelor Unite a confirmat comanda pentru doua aparate Boeing 747-8 pentru a fi livrate in configurația necesara utilizarii lor de catre Președintele SUA. Prețul de...

- O tanara din Arizona, a primit un bacșiș generos in valoare de 2.000 de dolari. Barbatul care a lasat aceasta suma uriașa a avut de achitat o nota de plata in valoarea de 17 dolari pentru un mic dejun care consta in șunca și oua. Potrivit stirileprotv.ro, langa banii lasați de barbat se regasea…

- Vanzarile internationale de echipamente si servicii militare ale celor mai mari 100 de producatori de armament au crescut in 2016, dupa cinci ani consecutivi de scadere, arata datele publicate luni de Institutul International de Cercetari asupra Pacii (Sipri, cu sediul la Stockholm). Potrivit…

- Suma la care se va ridica „factura" pentru Brexit, ce va trebui negociata intre Londra și Bruxelles, este estimata la 40-45 de miliarde de euro, a declarat ieri, pentru AFP, un purtator de cuvant al Downing Street.

- Teva Pharmaceutical Industries, cel mai mare producator de medicamente generice din lume, vrea sa concedieze 10.000 de angajați pentru a-și reduce costurile cu doua miliarde de dolari. Teva vrea sa iși reduca costurile cu pana la 2 miliarde de dolari in urmatorii doi ani, au declarat pentru Bloomberg…

- China finanteaza proiecte in valoare de mai multe miliarde de dolari in Iran, facandu-si drum din ce in ce mai adanc in economia iraniana, in timp ce competitorii europeni depun eforturi sa gaseasca banci doritoare sa le finanteze ambitiile, au declarat oficiali din guvernul si industria iraniene, potrivit…

- Conform pretului actiunilor Daimler, o participatie de 5% ar fi evaluata la 4,5 miliarde de dolari. La cererea Geely, reprezentanti ai celor doi producatori auto s-au intalnit in ultimele saptamani la Beijing.Geely a solicitat preluarea unei participatii de 3-5% daca Daimler va…

- Vanzarile online de Thanksgiving si Black Friday din Statele Unite au crescut cu 17,9% fata de anul trecut, si au atins un nivel record de 7,9 miliarde de dolari. Astfel, cumpărătorii au profitat de discounturile generoase pentru a face achiziţii prin intermediul dispozitivelor mobile,…

- Impulsionati de cumparaturile de Black Friday, ce a avut loc vinerea aceasta in SUA, investitorii bursieri au impins actiunile Amazon pana la noi recorduri si l-au ajutat pe Jeff Bezos sa devina prima persoana cu o avere de 100 de miliarde de dolari de dupa epoca boom-ului dot.com, scrie Marketwatch.

- Potrivit unui comunicat al Guvernului, Ministerul Finantelor Publice a prezentat doua rapoarte privind situatia creantelor mentionate la data de 30 iunie 2017, respectiv 31 decembrie 2016. "Romania a incasat in primele sase luni ale anului 31 milioane dolari SUA in contul creantelor Romaniei…

- Potrivit Financial Times, de oferta guvernului de la Ryadh pot profita in total 200 de membri ai familiei regale, ministri, oameni de afaceri si inalti oficiali militari. Toti au fost arestati saptamanile trecute, dar nu au fost incarcerati. In schimb sunt cazati intr-unul dintre cele mai luxoase hoteluri…

- Congresul Statelor Unite a aprobat, joi, cheltuieli militare de aproape 700 de miliarde de dolari pentru anul bugetar 2018, mai mult decât ceruse președintele Donald Trump, relateaza AFP citata de Agerpres. Senatul a adoptat definitiv aceasta lege joi, în unanimitate, dupa validarea…

- In dificultate, gigantul american General Electric (GE) a anuntat luni ca se va concentra pe trei activitati (aeronautica, sanatate si energie) si va desfiinta mii de locuri de munca pentru a-si reduce costurile, scrie AFP.

- In doar 13 ore, au fost vandute produse in valore de 18 miliarde de dolari. Anul trecut, in 2016, in 24 de ore, vanzarile nu au atins 18 miliarde de dolari. Potrivit Digi24, tranzacțiile au fost realizate numai in magazine online, care aparțineau unui anumit grup (Alibaba). Acest grup a oferit…

- Record uluitor de vânzari stabilit în China, de compania Alibaba. Pe 11 noiembrie este ”Ziua Celibatarilor”, care s-a transformat în cea mai importanta zi în vânzarile online. În primele doua minute de la ”deschidere”, Alibaba…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si omologul sau chinez, Xi Jinping, au semnat joi la Beijing o serie de acorduri comerciale, in valoare totala de 253,4 miliarde de dolari, spre satisfactia liderului american care vrea sa reechilibreze schimburile comerciale intre cele doua mari economii ale lumii, informeaza…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si omologul sau chinez, Xi Jinping, au semnat joi la Beijing o serie de acorduri comerciale, in valoare totala de 253,4 miliarde de dolari, spre satisfactia liderului american care vrea sa reechilibreze schimburile comerciale intre cele doua mari economii ale lumii,…

- La cei 23 de ani ai sai, Vitalik Buterin este considerat copilul-minune al investițiilor speculative. Creatorul Ethereum, criptomoneda cu o valoare cumulata de 28,5 miliarde de dolari, s-a nascut in Rusia, a fost crescut in Canada și acum este stabilit in Elveția.

- Aproape 20 de acorduri comerciale, in valoare totala de 9 miliarde de dolari, au fost semnate miercuri la Beijing intre companii chineze și americane, in prima zi a vizitei in China a președintelui american Donald Trump, transmit AFP și DPA. Cele 19 acorduri, semnate in prezența vicepremierului chinez…

- Prințul Alwaleed bin Talal, arestat dupa înfiintarea unui comitet anticoruptie în Arabia Saudita, a pierdut peste un miliard de dolari în 48 de ore.Conform Bloomberg, citat de Mediafax, averea neta a printului Alwaleed a scazut la 17,8 miliarde de dolari, dupa ce…

- Printul Alwaleed bin Talal, arestat dupa infiintarea unui comitet anticoruptie in Arabia Saudita, a pierdut peste un miliard de dolari in 48 de ore; valoarea de piata a firmei de investitii pe care a fondat-o a scazut cu 1,3 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg. Averea neta a printului…

- Prințul Alwaleed bin Talal din Arabia Saudita inca este foarte bogat, deși a pierdut in ultimele 48 de ore 1,2 miliarde de dolari, transmit Reuters și Bloomberg.Averea sa neta a scazut la 17,8 miliarde de dolari, dupa ce Kingdom Holding — Fondul de investiții saudit pe care l-a inființat Alwaleed…

- Producatorul de chipuri Broadcom Ltd a facut luni o oferta de preluare a producatorului de chipuri pentru smartphone-urile Qualcomm Inc, aceasta urmand sa fie cea mai mare achiziție realizata vreodata in sectorul de tehnologie, informeaza Reuters. Broadcom ofera 70 de dolari pentru fiecare…

- Acum capitalizarea este de 890 miliarde dolari, dar pretul actiunilor va creste datorita iPhone X si datorita faptului ca ultimul trimestru din an este, de departe, cel mai bun pentru Apple. Trimestrul trecut Apple a vandut peste 46 milioane de iPhone-uri in valoare de peste 28 miliarde dolari. Acum,…

- Mecansimul de reglementare a preturilor la energie a facut ca, in ultimii patru ani, toti consumatorii de energie electrica sa plateasca celor patru mari distribuitori 20 de miliarde de lei. Cifrele au fost cerute de Comisia de Control a activitatii de ANRE, prezidate de Iulian Iancu, cel care cere…

- Odata cu publicarea Topului Forbes 400, pe 17 octombrie, Bill Gates era incoronat, pentru al 24-lea an consecutiv, drept cel mai bogat om al planetei, cu o avere de 89 de miliarde de dolari. Nici n-au trecut doua saptamani de atunci si cofondatorul Microsoft s-a vazut detronat, cel putin temporar, prin…

- O ancheta a jurnalistilor independenti dezvaluie averile fabuloase acumulate de anturajul liderului de la Kremlin. Potrivit investigatiei realizate de OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project, un ONG fondat de jurnalistul român Paul Radu si specializat în investigarea…

- Banca Centrala Europeana (BCE) va reduce la jumatate, din ianuarie 2018, volumul achizițiilor lunare de active, de la 60 de miliarde de euro (50,7 miliarde de dolari) la 30 de miliarde de euro (35,3 miliarde de dolari), diminuand programul sau de relaxare cantitativa (QE), pe fondul redresarii economiei,…

- Steve Jobs a fost, cu siguranța, una dintre cele mai influente persoane din ultimii 40 de ani. Cunoștințele sale în tehnologie au schimbat total modul în care folosim astazi telefoanele mobile.

- Google investește in Lyft, un serviciu de transport care rivalizeaza cu Uber in SUA. CapitalG, unul dintre fondurile de investiții ale Alphabet, holdingul care deține Google, pompeaza alaturi de alți doi investitori un miliard de dolari in Lyft, potrivit Reuters . Ca urmare a tranzacției, David Lawee…

- In urma acestei donatii, aceasta va deveni una din cele mai mari organizatii filantropice din lume si a doua din SUA, dupa cea a lui Bill Gates. Suma transferata de Soros se ridica la 18 miliarde de dolari, miliardarul de 87 de ani ajungang astfel la donatii de 32 miliarde de dolari. Considerat un acrobat…

- George Soros, unul dintre cei mai bogați oameni din lume, a transferat 18 miliarde de dolari catre Open Society Foundations, fundația sa de caritate, care dupa transfer a devenit a doua cea mai mare din SUA. Pe primul loc se afla fundația lui Bill și Melinda Gates, arata cifrele din 2014.

- Președintele Donald Trump a anuntat, marti seara, la finalul întâlnirii cu premierul grec Alexis Tsipras, ca a informat Congresul SUA în legatura cu posibila vânzare catre Grecia a unor avioane de lupta F-16, informeaza Mediafax. Contractul ar putea atinge valoarea…

- Miliardarul George Soros a transferat 18 miliarde de dolari din conturile sale in cele ale Fundatiei Open Society (OSF), transformand-o intr-una dintre cele mai mari companii filantropice din lume, relateaza The Wall Street Journal .

- Autoritatile poloneze intentioneaza sa refuze o linie de credit deschisa de Fondul Monetar International, FMI, in valoare de 9,2 miliarde de dolari, a anuntat institutia intr-o postare pe contul sau de Twitter.

- Gigantul tehnologic Samsung a publicat estimarile pentru al treilea trimestru al anului, fiind asteptat un profit-record. Advertisement Cei de la Samsung se asteapta ca in al treilea trimestru al acestui an sa obtina un profit de 14.5 trilioane de won (aproximativ 12,8 miliarde de dolari) si 62 de trilioane…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca situatia actuala din Coreea de Nord nu mai poate continua si a catalogat drept un esec acordul diplomatic incheiat cu Phenianul de catre fosta administratie Bill Clinton, relateaza site-ul televiziunii CNN. "Nu putem lasa situatia…

- Companiile Saudi Agricultural and Livestock Investment Company (SALIC) din Arabia Saudita si Al Dahra din Emiratele Arabe Unite vor investi cinci miliarde de riyali (1,33 miliarde de dolari) in sectorul agricol din regiunea Marii Negre, a declarat, miercuri, directorul general de la SALIC, Abdullah…

- Sindicatul angajaților auto din SUA (UAW) discuta cu Ford Motor in privința modalitaților in care pot fi evitate concedierile la producatorul auto american, dupa ce noul director general Jim Hackett a anunțat, saptamana aceasta, ca va reduce dramatic costurile și va majora investițiile in vehicule…

- Compania Volkswagen a fost amendata cu înca 3 miliarde de dolari în cazul scandalului Dieselgate din Statele Unite. Pâna acum, factura totala pentru scandalul legat de înselatoria cu privire la testele de emisie ajunge la 30 de miliarde de dolari, potrivit Reuters. …

- Compania Volkswagen a fost amendata cu inca 3 miliarde de dolari in cazul scandalului Dieselgate din Statele Unite. Pana acum, factura totala pentru scandalul legat de inselatoria cu privire la testele de emisie ajunge la 30 de miliarde de dolari, potrivit Reuters. Valoarea actiunilor producatorului…

- Dupa multe luni cu rasturnari de situatie, Toshiba a anuntat ca va vinde divizia de microprocesoare catre consortiul Bain care va plati 18 miliarde dolari. Grupul include companiile Apple, Dell, SK Hynix, Kingston, Seagate si Hoya Corp. Toshiba este unul dintre cei mai mari producatori din domeniu,…