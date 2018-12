Stiri pe aceeasi tema

- Episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla, PS Florentin Crihalmeanu, a declarat vineri ca vizita Papei Francisc in Romania, din 2019, a fost amanata din cauza summit-ului de la Sibiu din 9 mai. ”Știm ca va fi o vizita in Romania, știm ca era planuita pentru luna mai, dar avand in vedere summit-ul din 9…

- Tragedia a avut loc intr-o localitate din Dambovița, unde un barbat de 65 de ani și-a pus capat zilelor dupa ce a sunat la 112. Acesta le-a spus polițiștilor ca vrea sa iși ia viața, iar agenții au incercat sa il convinga sa renunțe la plan. Totul a fost in zadar. Cand au ajuns la […] The post Caz…

- Mijlocasul brazilian Daniel Correa Freitas (24 de ani), imprumutat de Sao Paulo la formatia Sao Bento, in Liga 2, a fost gasit mort intr-un tufis, fiind aproape decapitat si lasat fara organele genitale, se arata intr-un comunicat emis de club. Politia locala a anuntat ca el a fost torturat inainte…

- Dima Trofim a povestit pentru prima data care a fost unul dintre motivele pentru care a participat la ”Ultimul Trib”, emisiune care poate fi vizionata la Antena 1. ”Unul dintre motivele pentru care am mers in a fost sa o pot ajuta pe sora mea, care era bolnava. A fost ceva spontan și […] The post…

- A fost una dintre cele mai odioase crime comise in ultimii ani la Iași. Dupa un proces-fulger, judecatorii au stabilit, definitiv, ca individul care și-a ingropat soția de vie, dupa ce a batut-o, sa stea 15 ani in pușcarie. Ioan Manolea a fost, deja, incarcerat. Fiul sau, alaturi de care a ingropat-o…

- UPDATE 15:00 – Femeia a fost supuse unei cezariene și a nascut un copil care cantarește 3,9 kilograme. Atat ea, cat și bebelușul, sunt in stare buna, potrivit cadrelor medicale de la maternitatea Pantelimon. O gravida din Barlad, care putea naste in orice moment, a fost refuzata de medicii Maternitatii…