Stiri pe aceeasi tema

- O poveste impresionanta despre pasiune si succes vine dintr o localitate mica din Arges, scrie Observator TV.Acolo unde un scotian stabilit in Romania sustine ca a produs primul cidru romanesc.La inceput, avea doar cativa meri in livada. Acum, conduce o fabrica si are zeci de angajati. Din fructele…

- Marius Sumudica il lauda pe Gigi Becali pentru faptul ca investeste an de an in cei mai buni jucatori din campionatul intern. Fostul antrenor al Astrei considera ca patronul FCSB-ului este cel care tine fotbalul romanesc in viata, prin banii pe care ii plateste cluburilor, scrie Mediafax.Marius…

- Iosif Kobzon, o legenda a muzicii din Rusia, supranumit Sinatra al Rusiei. a murit la varsta de 80 de ani. Potrivit Wowbiz.ro, Iosif Kobzon si a inceput cariera in 1959 si a tinut concerte timp de peste 50 de ani. S a remarcat in special prin interpretari emotionante ale unor cantece patriotice. Kobzon…

- Lumea creștin ortodoxa așteapta decizia Patriarhului Bartolomeu de la Constantinopol in legatura cu declararea independenței bisericii ortodoxe de la Kiev fața de patriarhia de la Moscova, arata ABC News.Decizia de la Patriarhului de Constantinopol este așteptata pe fondul celor patru ani…

- Lumea creștin ortodoxa așteapta decizia Patriarhului Bartolomeu de la Constantinopole in legatura cu declararea independenței bisericii ortodoxe de la Kiev fața de patriarhia de la Moscova, arata ABC News preluat de mediafax.Decizia de la Patriarhului de Constantinopol este așteptata pe fondul…

- Doliu in lumea sportului romanesc. Un renumit sportiv a murit.Fostul rugbist Radu Demian, supranumit “Gigantul Carpatilor”, a incetat din viata la 80 de ani, a anuntat Federatia Romana de Rugby, scrie News.ro. Fost capitan al Romaniei, acesta a incetat din viata sambata noaptea, in…

- Iașiul revendica, pe buna dreptate, prima tiparitura de pe pamantul romanesc – un Liturghier (1508) tiparit de ieromonahul sarb Macarie (expus, in prezent, la „Casa Dosoftei”)… Sinagoga Mare, prima casa evreiasca de rugaciune din Romania, a fost construita in Iași (1659-1670). Exteriorul cladirii…

- Este din nou doliu in lumea teatrului romanesc, dupa ce actorul Dumitru Dragan a fost gasit mort.Citește și: Tariceanu, Dragnea si Dancila, facuți praf dupa recepția de la Ambasada Franței: 'Un trio de neamuri proaste' Trupul fara suflare a fost descoperit de pompierii care au fost…