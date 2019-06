Stiri pe aceeasi tema

- Katheryn Mayorga, femeia care a deschis un proces in 27 septembrie 2018, in care il acuza pe fotbalistul Cristiano Ronaldo ca ar fi violat-o, si-a retras plangerea facuta impotriva portughezului.

- Este alerta dupa alegerile europarlamentare. Un candidat a anunțat ieri ca va depune plangeri la DNA pentru fraudarea alegerilor.George Simion, candidatul independent la alegerile europarlamentare a depus astazi doua plangeri la sediul DNA. Citește și: Protestatarul #rezist Dide SE…

- Comisarul Sergiu Anton, seful Serviciului Rutier din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Vaslui, a fost pus sub acuzare de DNA intr-un dosar in care este acuzat de acte de comert incompatibile cu functia de politist.

- I-a spart capul sotiei, a umilit-o, a trantit-o la pamant, calcand-o cu talpa piciorului peste fata, dar l-a iertat. Dupa ce a fost batuta cu bestialitate și a ajuns de urgența la spital, o femeie din Constanța a mers, cu ochii vineți, dar de mana cu agresorul, sa-și retraga plangerea facuta impotriva…

- New York Times scrie ca Juventus Torino va participa in vara la International Champions Cup in China si nu in SUA, pentru a-l proteja pe Cristiano Ronaldo, acuzat de viol, potrivit news.roDesi echipa italiana a mers in ultimii ani in SUA, in acest an conducerea a decis sa plece in China pentru…

- Atacantul lui Juventus, Cristiano Ronaldo, a fost acuzat de comportament nepotrivit de catre UEFA, dupa ce a celebrat un gol marcat in poarta lui Atletico Madrid, in prima runda de calificari a Ligii Campionilor,...