- O fetita de trei ani a ajuns in stare grava la Spitalul Raional Orhei, dupa ce s-a intoxicat cu pastile. Intr-o situatie similara s-a pomenit si un baietel de aceeasi varsta, care a fost internat dupa ce a baut tinctura de iod.Ambii sunt in sectia de terapie intensiva.

- O barmanița din Texas, care i-a servit bauturi alcoolice unui barbat in noaptea in care acesta și-a impușcat soția și alte șapte persoane in 2017, a fost acuzata de omor prin neglijența. Lindsey Glass a fost arestata luna trecuta la Plano și este acuzata ca a incalcat o lege care interzice vanzarea…

- Razvan Ciobanu a murit fulgerator in urma unui accident infiorator, petrecut in dimineața de 29 aprilie. Tragedia s-a produs la intrarea in localitatea Sacele, judetul Constanta. Razvan Ciobanu avea harduri cu informatii COMPROMITATOARE despre persoane CELEBRE din Romania. Cine a incercat…

- Ministrul Educației, Ecaterina Andronescu, a declarat, vineri, la Suceava ca un consilier școlar a fost trimis la Colegiul Alexandru Ioan Cuza din Ploiești, pentru a supraveghea permanent eleva care a incercat sa iși omoare prietena, protecția celorlalți elevi fiind asigurata.Citește și: Calin…

- Un nou eveniment fericit in familia fotbalistului constantean Iulian Ravoiu. Sportivul, sotia sa, Ligia, si cei apropiati au trecut prin bucuria botezului fetitei cuplului, care a primit prenumele Antonia Camelia. "Sa ii uram bebelusei Antonia Camelia, proaspat crestinata, sanatate, multa putere si…

- Un adolescent de 17 ani a fost retinut de politistii din Constanța pentru viol, el fiind acuzat ca a abuzat de o fetita de 6 ani, scrie Mediafax.Politistii din Constanța au informat, joi, ca miercuri dupa-amiaza au fost sesizați de catre o femeie in varsta de 39 de ani din orașul Constanța…

- O eleva in varsta de 18 ani a Colegiului Național Alexandru Ioan Cuza din Ploiești ar fi incercat sa iși omoare o prietena. Incidentul s-a petrecut vineri, 15 februarie 2019, in jurul orelor 16:30, intr-un apartament din Ploiești situat pe strada Romana. Potrivit surselor noastre, se pare ca agresoarea,…

