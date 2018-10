Stiri pe aceeasi tema

- General-locotenentul Laura Richardson a fost numita șefa Comandamentului Fortelor Armate de la Fort Bragg, California de Nord. Ea va avea in subordine peste 770.000 de militari si 96.000 de civili. Ea a ajuns pe aceasta poziție dupa ce in anul 2017 a fost numita adjuncta șefului Comandamentului Fortelor…

- Pentagonul are dificultati in a recruta tineri americani din cauza excesului ponderal al acestora, dar, chiar si dintre cei inrolati, tot mai multi sunt supraponderali, ceea ce le afecteaza eficacitatea de lupta, noteaza vineri AFP preluata de Agerpres. 'Astazi, aproape o treime din tinerii…

- Proiectul fost adoptat cu 81 de voturi „pentru”, iar Senatul este prima Camera sesizata, forul decizional fiind Camera Deputatilor. El prevede ca animalele de serviciu care au aparținut instituțiilor și structurilor publice din Romania, animalele care au servit in teatrele de operații, in misiuni…

- Armata are nevoie de mai mulți medici. Dupa sesiunea de inscrieri din iulie nu s-au ocupat toate locurile, așa ca la centrele militare zonale s-a deschis o noua runda de recrutare a candidaților, ce se va incheia pe 24 august.

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat joi ca este nerabdator sa se intalneasca din nou cu Kim Jong-un si i-a multumit liderului nord-coreean pentru trimiterea ramasitelor soldatilor americani ucisi in Razboiul Coreean (1950-1953), scrie Reuters conform News.ro . „Va multumesc domnule Kim Jong…

- Senatul american a susținut proiectul de buget al apararii SUA pentru 2019. Documentul aprobat la 1 august prevede alocarea unui sprijin militar in valoare de 250 de milioane de dolari pentru Ucraina, anunta Ambasada Ucrainei in Statele Unite. Legea prevede, printre altele, cooperarea dintre SUA și…

- Vicepresedintele american Mike Pence a salutat revenirea acasa a ramasitelor pamantesti a 55 de militari americani care au murit in razboiul din Coreea, in cadrul unei ceremonii care a avut loc miercuri, in Hawaii, numind evenimentul "o ocazie istorica", relateaza DPA, potrivit Agerpres. Ramasitele…

- Vicepresedintele american Mike Pence a salutat revenirea acasa a ramasitelor pamantesti a 55 de militari americani care au murit in razboiul din Coreea, in cadrul unei ceremonii care a avut loc miercuri, in Hawaii, numind evenimentul "o ocazie istorica", relateaza DPA. Ramasitele pamantesti au fost…