- Femeia acuzata ca și-ar fi agresat fiul, vineri, intr-un mall din Sectorul 2 al Capitalei și a lovit apoi doi polițiști chemați sa intervina, a fost plasata sub control judiciar pentru 60 de zile.

- Femeia care a agresat vineri seara doi politisti intr-un mall din Sectorul 2 al Capitalei si a refuzat sa se legitimeze, dupa ce oamenii legii au intervenit in urma unei sesizari ca aceasta si-ar fi lovit copilul minor, a fost ...

- Incident grav intr-un centru comercial din Capitala. O femeie a fost reținuta de polițiștii, nu inainte ca aceasta sa-și verse furia pe oamenii legii. totul a pornit de la faptul ca femeia a fost observata de angajații centrului comercial in timp ce iși maltrata copilul.

- O femeie a fost retinuta, vineri seara, intr-un complex comercial din Bucuresti din sectorul 2, dupa ce a lovit si muscat politistii care fusesera chemati de o angajata a magazinului care a reclamat ca aceasta si-ar fi agresat copilul, informeaza Politia Capitalei.

- Un politist a incercat sa salveze un copil din mainile mamei, care il agresa, dar a fost muscat zdravan de picior. Barbatul a fost chemat prin serviciul 112, sa intervina intr-un caz, inregistrat pe raza Sectorului 2, de maltratare a unui minor.

- Jandarmul care a lovit protestatari sambata, cercetat de Parchetul Militar Procurorii militari de pe lânga Tribunalul Militar Bucuresti s-au sesizat din oficiu în cazul jandarmului care a lovit câtiva protestatari, sâmbata seara, în centrul Bucurestiului. Într-un…

- Sora jandarmului buzoian Raducu Serban, filmat cum lovea cu protestatarii din Piata Universitatii din Capitala, preda Geografia in loalitatea Padina si a fost condamnata la 6 luni de inchisoare cu suspendare pentru purtare abuziva in luna noiembrie 2016.Mihaela Burnel fosta Serban a intrat…

- Doi tineri de 24 și, respectiv 25 de ani, din Constanța sunt cercetați penal in stare de libertate sub control judiciar, dupa ce sambata, in timp ce petreceau in club, ar fi furat o haina in care se aflau cheile unui autoturism. Fara sa stea prea mult pe ganduri, cei doi au profitat de cheie…

- Pe rețelele de socializare circula intens imagini cu un jandarm care lovește cu pumnul un batran. S-a intamplat sambata, la protestele din Capitala, din Piața Universitații. Jandarmeria susține ca angajatul MAI și-ar fi pierdut cumpatul, sub presiunea mulțimii. UPDATE. Jandarmul a fost identificat.…

- Nu mai puțin de 86 de cazuri noi de rujeola au fost inregistrate in ultima saptamana, majoritatea in judetele Vaslui si Prahova, dar si in Capitala. Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania, raportate pana…

- Procurorii din Vatra Dornei au trimis in judecata, sub acuzatiile de ultraj si tulburarea linistii si ordinii publice, un barbat care este acuzat ca i-ar fi dat un pumn unui politist, care a vrut sa aplaneze un scandal pe care agresorul il starnise intr-un local. Intr-un comunicat remis AGERPRES, vineri,…

- Tribunalul Bacau a decis, vineri, cercetarea sub control judiciar a presedintelui PSD Neamt, Ionel Arsene. Decizia nu este definitiva. Fostul deputat este acuzat de trafic de influenta, fapta pe care ar fi comis-o in 2013.

- Tribunalul Bacau a decis, vineri, plasarea sub control judiciar a fostul deputat PSD de Neamt Ionel Arsene, actual presedinte al Consiliului Judetean Neamt, prentru care DNA ceruse arestarea preventiva. Decizia nu este definitiva, transmite News.ro . ”Alex, Gabi, parintii mei dragi, prietenii mei iertati-ma…

- Dupa ce codul portacaliu de ninsori a cauzat zeci de accidente rutiere, se pare ca șoferii au o noua problema, și anume peleiul format peste noapte.In aceasta dimineața un automobil, model Nissan, a derapat pe strada Calea Orheiului-Ceucari și a lovit un gard de pe marginea drumului.

- Un barbat a fost ranit dupa ce a fost prins sub rotile tramvaiului, pe Soseaua Viilor din Capitala, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov.Reprezentații ISU au transmis initial ca barbatul a fost scos de sub tramvai fara semne de viata, iar ulterior au revenit cu precizari.

- „E jocul mai mare decat pot eu sa joc", a spus Lucan in fața jurnaliștilor. „O sa urmeze comentarii, o sa spun și eu partea mea. Dar pana atunci, ma abțin. Mulțumesc! ", a mai spus acesta. Știrea se actualizeaza. [citeste si]

- Un tânar în vârsta de 25 de ani a fost reținut ieri seara în Capitala de catre un echipaj al poliției de patrulare, dupa ce a sustras patru telefoane mobile în suma de circa 80 de mii de lei. „Ieri seara zilei de 29 decembrie, în jurul orei 19:30,…

- Doctorul Mihai Lucan si-a inceput ziua de vineri la politie, in Capitala. Cercetat sub control judiciar pentru delapidare in cazul Institutului de Urologie si Transplant din Cluj, medicul s-a prezentat la primele ore ale diminetii la Sectia 17 Politie din Capitala pentru a da cu subsemnatul.

- In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 920/VIII/3 din 27 septembrie 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Ploiești au dispus trimiterea in judecata, sub control judiciar, a inculpatei PATRU ANA-MARIA, la data faptelor președinte al Autoritații Electorale…

- Tribunalul Bucuresti a respins cererea procurorilor DIICOT de arestare preventiva a medicului Mihai Lucan, acesta fiind pus sub control judiciar intr-un dosar in care este cercetat pentru delapidare cu un...

- Medicul Mihai Lucan, fiul sau, Valerian Lucan, dar si directorul administrativ al Institutului Clinic de Urologie Cluj Napoca vor fi cercetati sub control judiciar, informeaza Antena3.ro. Tribunalul Bucuresti a respins cererea procurorilor DIICOT de arestare preventiva a celor trei. Decizia este executorie,…

- Medicul Mihai Lucan si fiul sau, eliberati sub control judiciar. Tribunalul Bucuresti a respins, in aceasta dimineata, cererea procurorilor DIICOT de arestare preventiva. Medicul Mihai Lucan, fiul sau, Valerian Lucan, si directorul administrativ in cadrul Institutului Clinic de Urologie Cluj-Napoca,…

- Razvan Gabriel Trandafir, fost director general interimar al Autoritatii Navale Romane, si Liviu Aurelian Cazan, fost director general al Autoritatii Navale Romane, raman sub control judiciar. Decizia nu este definitiva, aceasta putand fi atacata la Curtea de Apel Constanta. Razvan Gabriel Trandafir…

- Procurorii DNA Suceava l-au pus miercuri sub control judiciar pe senatorul Ilie Nita, acuzat de evaziune fiscala, instigare la abuz in serviciu si efectuare de operatiuni financiare, ca acte de comert,...

- Procurorii DNA Suceava l-au pus miercuri sub control judiciar pe senatorul Ilie Nita, acuzat de evaziune fiscala, instigare la abuz in serviciu si efectuare de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu...

- Cei opt suspecti retinuti marti la Alba Iulia pentru delapidare, fals si taiere fara drept de arbori sunt prezentanti miercuri dimineata Parchetului de pe langa Judecatoria Blaj. Printre retinuti se afla si Alexandru Sinea, directorul DSP Alba.

- Violenta in scoli asupra profesorilor atinge cote alarmante. Numai in ultimele zile, trei dascali au fost agresați de elevii lor. Iar un adolescent a fost arestat prevenitiv pentru o astfel de fapta. Dupa cazurile din Teleorman și Harghita, Constanța este acum in centrul atenției.

- Baronul comunal Florin Jurebie continua seria abuzurilor la Primaria Sacelu fara sa fie deranjat de organele judiciare ori de fantomaticul Corp de Control al Instituției Prefectului, insensibile la relatarile presei despre apucaturile de satrap ale primarului. Doar inspectorii de munca,…

- Și-au vazut moartea cu ochii. Patru tineri au scapat vii și nevatamați, dupa ce masina in care se aflau a intrat in viteza in trei stalpi si intr-un gard. Accidentul s-a produs noaptea trecuta pe strada Muncesti din Capitala.

- Alexandru Huțuleac, barbatul care în aceasta dimineața a lovit un polițist cu sabia în timpul unor percheziții, a mai fost arestat și în iulie 2016 pentru trafic de droguri, în cadrul unei acțiuni a DIICOT Suceava de destructurare a unei rețele de traficanți, iar dupa patru luni…

- Politistul ranit la Radauti a fost stabilizat de catre medicii de la spitalul din localitate si a fost transpoirtat la spitalul din Suceava, pentru o evaluare medicala complexa. Interlopul care l-a ranit fusese arestat in iulie 2016 pentru trafic de droguri, ulterior fiind plasat sub control judiciar,…

- Alexandru Hutuleac, barbatul care a lovit, marti dimineata, un politist cu sabia in cap, in timpul unor perchezitii , a mai fost arestat si in iulie 2016 pentru trafic de droguri, in cadrul unei actiuni a DIICOT Suceava de destructurare a unei retele de traficanti. Dupa patru luni acesta a fost eliberat.…

- Jandarmeria Romana a lansat un apel public pentru identificarea protestarilor de duminica care au lovit Caii la protestele din Piata Victoriei si apoi marsul catre Palatul Parlamentului din Capitala.

- Sfârșit cumplit pentru militarul de 22 de ani, dat disparut. Tânarul a fost gasit astazi mort, la 6 kilometri de Gara de Nord, din București. Anchetatorii iau în calcul varianta sinuciderii. Acesta a disparut de joia trecuta, ziua în care ar fi dat foc apartamentului pe care…

- Un pieton a fost spulberat mortal aseara de un taxi. Accidentul s-a produs pe soseaua Muncesti din Capitala, in jurul ore 21:00.Potrivit politiei, victima, un barbat de 47 de ani, traversa strada neregulamentar.

- Un bucureștean in varsta de 32 de ani a fost reținut de polițiști dupa ce și-a batut iubita. Barbatul a consumat mai multe pahare de alcool și dupa niște discuții in contradictoriu, și-a lovit concubina in repetate randuri in timp ce aceasta iși ținea in brațe bebelușul. Un barbat din București, in…

- Ionuț Dobre, de 31 de ani, și Adonis Dobre, de 36 de ani, frații batauși care s-au dat in spectacol la un botez, lunea trecuta, unde au facut prapad pe fondul unui scandal legat de dedicatiile de la lautari, au fost prezentați, vineri, Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, cu propunere de arestare…

- Primarul suspendat al municipiului Chișinau, Dorin Chirtoaca, a fost eliberat vineri din arest la domiciliu și plasat sub control judiciar. Decizia aprobata de Judecatoria Chișinau se aplica pentru un termen de 30 de zile. El s-a aflat in arest la domiciliu timp de cinci...

- Decizie neasteptata in dosarul primarului general suspendat al Capitalei, Dorin Chirtoaca. Magistratii Judecatoriei Chisinau cu sediul Buiucani au respins demersul procurorilor si au decis eliberarea acestuia sub control judiciar pe un termen de 30 de zile.

- La cateva ore de cand apropiatii si cunoscutii primeau greaua veste a pierderii unuia dintre minerii care cazuse victima exploziei de la Uricani, in spatiul public au aparut o ipoteza grava, care a generat verificari la Spitalul de Arsuri, din Capitala. Este vorba despre unitatea medicala in care si-a…

- Cei doi tineri care au agresat doua persoane intr-o sala de culturism, respectiv in mall-ul din municipiu au fost puși sub control judiciar pentru urmatoarele 60 de zile. Laurențiu Militaru și Razvan Livezeanu sunt acuzați ca in data de 30 octombrie au agresat fizic și au amenințat un barbat de 37 de…

- Un accident rutier a avut loc, luni, pe Bulevardul Unirii din Capitala, fiind implicate doua masini si un autobuz al liniei 104. În urma impactului, un pasager si soferul uneia dintre masinile implicate au fost raniti, fiind transportati la Spitalul Floreasca.

- Un barbat a fost accidentat de un tren de calatori care ar fi trebuit sa ajunga in Gara de Nord, din Bucuresti. S-a intamplat vineri dupa-amiaza. Cu scurta vreme inainte sa ajunga la destinatie, adica undeva in zona Garii Basarab, a avut loc un accidentul. Victima este un barbat in varsta de aproximativ…