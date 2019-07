Stiri pe aceeasi tema

- Grigore Gorea, expert criminologic și fost angajat al Serviciului de protecție interna și anticorupție (SPIA) din cadrul Ministerului de Interne, a declarat la Jurnal TV ca dosarul de viol pe numele lui Gheorghe Petic este unul „fabricat” și ca la crearea acestuia ar fi participat angajați ai SPIA,…

- O petrecere de majorat s-a transformat intr-un coșmar pentru o tanara din Oradea. Aceasta a fost victima unui viol petrecut in baia localului unde avea loc evenimentul, a notat bihon.ro. Personalul locației a fost sesizat de cațiva petrecareți cu privire la faptul ca in toaleta se afla doua persoane…

- Politistii si procurorii fac cercetari pentru omor, duminica, dupa ce trupul unei tinere de 19 ani a fost gasit intr-o padure din zona Rafov, judetul Prahova, victima avand mai multe lovituri de cutit. Principalul suspect, un cioban, este audiat, transmite corespondentul Mediafax. Surse judiciare au…

- Sarbatoare umbrita de tragedie la Cuvin. Un barbat in varsta de 65 de ani și-a lovit vecinul in aceasta dimineața cu sapa in cap. Victima are 73 de ani. Cei doi locuiesc unul langa celalalt, iar in momentul comiterii crimei se aflau in gradini. Polițiștii impreuna cu procurorul de caz urmeaza…

- O femeie de 64 de ani, din Maramureș, a ajuns la spital pentru ingrijiri medicale, in urma unui accident produs ieri, in jurul, orei 08.00, pe DN 17, in afara comunei Vama. Victima se afla intr-o mașina condusa de un maramureșean de 65 de ani care a adormit la volan. Mașina a parasit partea carosabila…

- Apelul la 112 a fost dat la ora 12:01, a informat lt.col. Ciprian Tamaș, de la ISU Bihor. Tractorul s-a rasturnat pe partea din spate, iar conducatorul acestuia a fost surprins și a ramas incarcerat intre tractor și discul agricol. La fața locului s-au deplasat de la Stația Aleșd ISU…