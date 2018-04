Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 39 de ani, identificata de politia americanca drept autoarea atacului armat de la sediul YouTube din California, acuza compania online de discriminare la adresa ei, potrivit contului ei pe retelele de socializare, informeaza site-ul postului NBC News. Femeia, care a comis…

- Regia Autonoma de Transport București (RATB) a precizat, prin intermediul unui comunicat, care va fi Programul RATB de Paște, in 2018, evident fiind unul special. In perioada sarbatorilor de Paste, transportul public de suprafata gestionat de Regia Autonoma de Transport Bucuresti va functiona astfel:…

- Sezonul 5 „Chefi la cuțite” vine cu surprize in randul juraților. Filmarile pentru noul sezon , ce are premiera pe 9 și 10 aprilie, de la 20:00 pe Antena 1, a reunit trioul imbatabil de la masa jurizarii, iar chefii au și mai multa pofta de intrecere in cel de-al cincelea sezon. In acest moment clasamentul…

- Femeia care a deschis focul și a ranit mai multe persoane la sediul Youtube din California este Nasim Aghdam, o femeie in varsta de 39 de ani, care era furioasa pentru ca platforma ii filtra clipurile pe care le facea publice, motiv pentru care ea incasa mai puțini bani.

- Arnold Schwarzenegger, in varsta de 70 de ani, a fost operat pe cord deschis. Indragitul actor a ajuns la spital in stare de urgența dupa ce a suferit o serie de complicatii medicale. Arnold Schwarzenegger, fostul guvernator al statului California, a fost operat pentru a i se inlocui o valva la inima…

- Somatie primita de catre gigantul Starbucks. Lantul de cafenele este obligat sa-si avertizeze toti clientii in privinta unei substante periculoase. Ce s-a intamplat? Starbucks, dar si alte aproximativ 90 de cafenele, trebuie sa-i atentioneze pe clienti cu privire la folosirea substantelor cancerigene…

- Apple creeaza design-ul si produce propriile ecrane pentru device-urile sale in premiera, folosind o fabrica secreta pe langa California si producand cantitati mici de display-uri pentru teste, potrivit Bloomberg. Initiativa secreta ce poarta numele de cod T159 este supravegheata de executivul…

- În 1997, fotograful Beth Yarnelle Edwards a început un proiect în cartierul sau din San Carlos, California, cu scopul de a documenta viața de zi cu zi a familiilor din America suburbana.

- Atac armat la o școala din orașelul rus Șadrinsk. O eleva de 13 ani a deschis focul asupra colegilor sai dintr-un pistol pneumatic. Șapte copii au suferit vinatai și rani. Unul dintre ei a fost transportat la spital, deoarece glontele de cauciuc i-a nimerit in ceafa. Potrivit autoritaților locale,…

- Apple proiecteaza si produce, pentru prima oara, propriile ecrane pentru dispozitive mobile, bazate pe tehnologia MicroGED, la o unitate de productie secreta din apropierea sediului sau central din California, pentru a fabrica un numar mic de ecrane care sa fie testate, au declarat persoane apropiate…

- Tinerii romani nu reușesc sa gestioneze eșecul, se descurajeaza ușor si renunța la visul lor. Profesorul Razvan Rughiniș, prodecan la Facultatea de Automatica și Calculatoare din Universitatea Politehnica București, intalnește des acest fenomen, despre care spune ca este rezultatul sistemului de invațamant…

- Indragita interpreta de muzica populara Ionela Guzic, originara din județul Gorj, posesoare a peste 40 de premii și trofee, a ales sa iși petreaca Revelionul alaturi de romani din San Francisco și de atunci nu s-a mai intors in țara. De atunci și pana acum, frumoasa interpreta s-a plimbat…

- FBI a deschis o ancheta interna cu privire la modul in care agentia a gestionat avertizarile privind adolescentul acuzat de atacul de la Liceul Marjory Stoneman Douglas din Florida, soldat cu moartea a 17 persoane si cu ranirea altor 14, scrie BBC, conform news.ro.Nikolas Cruz, in varsta de…

- Monica Gabor reușește sa-și faca din ce in ce mai mult timp pentru fiica sa. Pregatește deja o noua vizita in Romania, in care și-a propus sa se ocupe și mai mult de promovarea Irinei și peste hotare. Monica s-a desparțit cu greu de fiica sa, dupa ultima vacanța petrecuta impreuna, in America. I-a facut…

- Gigantul web din California a informat ieri ca nu a gasit nici o dovada privind amestecul Rusiei in campania referendumului pentru Brexit, a declarat un cadru al companiei in fata unei comisii de ancheta a Parlamentului britanic asupra ”fake news”. In cadrul anchetei, comisia insarcinata cu media, IT,…

- In timp ce majoritatea dintre noi erau ocupati sa se pregateasca sa lanseze Anul Nou, Logan Paul editase si adauga ultimele atingeri la unul dintre cele mai controverstae videoclipuri din istoria Youtube-ului.

- Cel putin patru persoane de origine straina au fost ranite dupa ce indivizi neidentificati, aflati intr-un vehicul in miscare, au inceput sa traga in pietoni, in orasul Macerata din centrul Italiei, politia reusind in scurt timp sa retina un suspect. Politia a anuntat ca au retinut un barbat in acest…

- Atac armat, sambata, in orașul italian Macerata. Potrivit BBC, vizați ar fi fost imigranții din localitate. Numarul victimelor ar fi de șapte, dar nu se precizeaza daca-s doar raniți sau și morți. Un individ a deschis focul dintr-o mașina aflata in mers, asupra mulțimii tragand asupra celor identificați…

- Un barbat a fost retinut dupa ce cateva persoane au fost ranite dupa ce individul ar fi deschis focul dintr-un autoturism in orasul Macerata, centrul Italiei, a informat politia sambata, relateaza dpa. Politia le-a cerut locuitorilor orasului sa evite spatiile publice, iar primarul le-a…

- Un barbat a deschis focul asupra trecatorilor, sambata, in localitatea Macerata, din centrul Italiei. Sase persoane au fost ranite. Barbatul care a tras focuri de arma asupra trecatorilor la Macerata (Italia) a fost retinut. Sase persoane au fost ranite, iar patru se afla in stare grava,…

- Cel putin patru persoane au fost ranite dupa ce indivizi neidentificati, aflati intr-un vehicul in miscare au inceput sa traga in pietoni, in diferite parti ale orasului Macerata din centrul Italiei, informeaza site-ul postului BBC News.

- Anca Serea și Adrian Sina au sarbatorit Valentine’s Day in avans, la Sinaia. Cei doi au profitat de vremea perfecta pentru a merge la schi și s-au relaxat dupa o perioada in care au fost implicați in diferite proiecte. „Adi abia s-a intors din America, unde a inregistrat cateva piese noi, astfel ca…

- Un turist roman a fost ranit duminica la New York, in apropiere de Empire State Building, dupa ce un individ inarmat a deschis focul in urma unei dispute cu alte persoane, in incident fiind raniti inca doi barbati, respectiv tinta atacatorului si un alt trecator, informeaza New York Daily News. Potrivit…

- BNP Paribas, cea mai mare banca din Franta cu active de peste 2 trilioane de euro, a inregistrat o sucursala la Registrul Comertului in luna decembrie a anului trecut, iar potrivit informatiilor BNR banca de la Bucuresti poate incepe sa acorde credite si sa atraga depozite la finalul acestei luni.…

- Samsung intra in industria auto și vrea sa fie furnizor de componente. Gigantul coreean lanseaza o platforma pentru mașinile care se conduc singure și spera sa vanda constructorilor componente pentru sistemele autonome și soluții de infotainment, scrie Reuters . Samsung Electronics a dezvaluit la CES…

- Evenimentul va avea loc la Palatul Parlamentului, de la ora 18,00, informeaza LSRS, prin intermediul unui comunicat. La eveniment sunt asteptate sa participe 700 de personalitati ale societatii romanesti: diplomati, reprezentanti ai societatii civile, oameni de presa si profesionisti din mediul public…