Vesna Vulovic a fost protagonista uneia dintre cele mai fascinante povești despre supraviețuire din istorie. In seara zilei de 26 ianuarie 1972, Bruno Honke a auzit un strigat venind de pe un deal situat in apropierea satului in care locuia, in Ceholsovacia. A pornit in cautarea sursei strigatului și a descoperit ceva cutremurator: epava unui avion care explodase. Deși parea imposibil sa existe supraviețuitori, Honke și-a dat seama ca cineva supraviețuise dezastrului. La locul accidentului, a gasit o femeie desculța, imbracata in uniforma de insoțitoare de zbor. Numele femeii era Vesna Vulovic.…