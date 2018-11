Stiri pe aceeasi tema

- Femeia care si-a pierdut viata in deflagratia produsa luni la o fabrica de armament din orasul Cugir iesise initial din tunelul de testare a munitiei, unde a avut loc explozia, dar s-ar fi intors dupa telefon, moment in care a fost surprinsa de un incendiu.

- "Din cate am inteles, femeia s-ar fi intors dupa telefon. Acest lucru i-a fost fatal si a fost surprinsa de catre incendiu", a declarat prefectul de Alba, Danut Emil Halalai, care s-a deplasat la fata locului.O explozie, urmata de incendiu care s-a manifestat cu degajare mare de fum, s-a…

- Un echipaj de interventie chimica, biologica, radiologica si nucleara (CRBN) a plecat din Sibiu pentru a interveni in sprijinul pompierilor care se lupta sa stinga incendiul de la fabrica de armament din Cugir (judetul Alba), a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Explozie urmata de un incendiu puternic la uzina de armament din Cugir. Potrivit ISU Alba, o explozie s-a produs intr-un tunel subteran de testare și a fost urmata de incendiu. Potrivit unor surse, se pare ca a explodat muniția de ...

- O explozie urmata de un incendiu, cu degajari mari de fum, s-a produs, luni, la Uzina Mecanica din Cugir, judetul Alba, unitate de stat care produce armament. In urma deflagratiei, o persoana de 51 de ani a fost gasita carbonizata.

- Un incendiu cu degajare mare de fum a izbicnit luni, in jurul orei 11.oo, la Fabrica de arme din Cugir. Este posibil o persoana disparuta. Garda Sebes a intervenit cu 1 ASAS, o ambulanța SMURD tip B și 7 subof pentru stingerea unui incendiu care se manifesta cu degajare mare de fum la Fabrica de […]

