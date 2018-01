Stiri pe aceeasi tema

- Femeia retinuta 24 de ore dupa ce i-a lovit pe politistii chemati de o angajata a unui magazin care a reclamat ca aceasta si-ar fi agresat copilul, a primit control judiciar pentru 60 de zile. „Au fost puse la dispozitia unitatii de Parchet, imagini surprinse de camerele de supraveghere precum si actele…

- Tanarul de 29 de ani care a talharit, vineri noaptea, o femeie din Pitesti care se intorcea de la serviciu, a fost plasat astazi sub control judiciar.In noaptea de 26 spre 27 ianuarie a.c., in urma unei sesizari primite prin Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta 112, politistii din cadrul…

- O femeie care a agresat vineri seara doi politisti intr-un mall din Sectorul 2 al Capitalei si a refuzat sa se legitimeze, dupa ce oamenii legii au intervenit in urma unei sesizari ca aceasta si-ar fi lovit copilul minor, a fost retinuta pentru ultraj, informeaza Directia Generala de Politie a Municipiului…

- O scena socanta a fost filmata intr-un mall din Capitala si postata, de un martor, pe Facebook. In imagini se vede cum o femeie este tarata de doi politisti pe holurile mall-ului, chiar...

- ,Exista probe si indicii ca Ionel Arsene a comis fapte penale, dar acesta nu prezinta pericol public". Așa au justificat magistratii de la Tribunalul Bacau decizia de a-l plasa pe apropiatul lui Dragnea, Ionel Arsene, sub control judiciar.

- Gigi Cristian Rusescu, de la Sectia 5 Politie Constanta, ramane sub control judiciar. Decizia a fost luata de magistratii din Judecatoria Constanta si poate fi atacata la Tribunalul Constanta. Gigi Cristian Rusescu a fost trimis in judecata, la finele lunii septembrie 2017, de procurorii Parchetului…

- Procurorii din Vatra Dornei au trimis in judecata, sub acuzatiile de ultraj si tulburarea linistii si ordinii publice, un barbat care este acuzat ca i-ar fi dat un pumn unui politist, care a vrut sa aplaneze un scandal pe care agresorul il starnise intr-un local. Intr-un comunicat remis AGERPRES, vineri,…

- Președintele Consiliului Județean Neamț, Ionel Arsene, a fost eliberat de judecatori sub control judiciar, dupa ce acesta fusese reținut, joi, de procurorii DNA pentru trafic de influența. Instanța Tribunalului Bacau a decis, vineri, eliberarea lui Ionel Arsene, respingand cererea procurorilor DNA de…

- Un barbat a fost arestat preventiva, joi, pentru punere in circulatie de valori falsificate si inselaciune, fiind suspectat ca ar fi introdus pe piata mai multe bancnote de 50 de euro false, a declarat purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Judecatoria Botosani, procurorul Nicoleta…

- Un politist de la Simleu Silvaniei a fost agresat de un coleg, la o petrecere ce a avut loc marti, dupa bilantul anual al institutiei, fiind internat in stare grava la Spitalul Judetean de Urgenta Zalau. 'A fost aseara o agresiune intre doi politisti de la Politia orasului Simleu Silvaniei.…

- Bitere este cercetat de mai multe fapte de luare de mita intr-un dosar al Parchetului de pe langa Tribunal. O fapta imputata medicului iesean dateaza din octombrie 2016, atunci cand Bitere ar fi pretins de la pacientul S.D.I. suma de 7.000 de lei in vederea efectuarii unei interventii chirurgicale.…

- Joi, 11 ianuarie 2018, politistii rutieri din Blaj au luat masura retinerii fata de un tanar de 20 de ani, din comuna Sancel, care, in seara zilei de 10 ianuarie a.c., in jurul orei 23.30, a fost depistat, pe raza municipiului Blaj, in timp ce conducea un autoturism fara a poseda permis de conducere…

- Un minor de 16 ani din județul Olt, aflat sub control judiciar, a fost depistat de oamenii legii in județul nostru. Polițiștii Secției 3 Poliție Pitești l-au prins pe adolescent pe raza lor de competența, deși acesta avea interdicția de a parasi localitatea de domiciliu, respectiv comuna Tufeni, județul…

- Andrei Lazar, fiul magistratei Liliana Lazar, a fost pus sub control judiciar, pe 5 ianuarie, din cauza unui nou scandal in care a fost implicat in decembrie 2017, intr-un local de pe strada Nicolae Balcescu. In acest dosar mai este ...

- Barbatul care a agresat, vineri dimineata, doi copii in liftul unui bloc din Bucuresti a fost retinut luni pentru 24 de ore, dupa mai multe ore de audieri, informeaza news.ro.El a fost prins de politisti luni dimineata. Agresorul este politist in cadrul Brigazii Rutiere a Capitalei, iar la…

- Pedofilul care a agresat, vineri dimineața, doi copii in lift, intr-un bloc din București a fost prins de polițiști, anunta Digi24.ro. Pedofilul cautat de patru zile a fost prins de polițiști. El a fost deja audiat și, potrivit primelor informații, și-a recunoscut fapta. Barbatul este acuzat ca a agresat…

- O operatiune de mare anvergura este pusa in practica in acest moment de autoritati in cazul copiilor agresati de un pedofil in Sectorul 6 al Capitalei. Ofiterii de la Serviciul Omoruri si procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au preluat cazul si au coordonat o ampla actiune ce cercetare…

- Astazi, 5 ianuarie, la Judecatoria Chisinau, sediul Buiucani, a avut loc o noua sedinta de judecata in dosarul primarului suspendat al Chisinaului, Dorin Chirtoaca, noteaza NOI.md. Judecatorul de caz, Alexandru Negru, a respins cererea avocatilor primarului de incetare a masurii preventive. Astfel,…

- Trei mii de politisti vor asigura ordinea publica in perioada sarbatorilor de iarna. Din 31 decembrie si pana in 15 ianuarie, angajatii Ministerului de Interne vor fi cu ochii pe tot ce se intampla in centrul Capitalei, unde oamenii vor petrece Revelionul si se vor distra la

- Tribunalul Bucuresti a decis cercetarea sub control judiciar a medicului Mihai Lucan, acuzat de procurorii DIICOT intr-un dosare de delapidare cu un prejudiciu de 1 milion de euro. Aceeasi decizie a fost luata in cazul fiului sau si a fostului manager al Institutului Clinic de Urologie si Transplant…

- O patrula de ordine publica a descoperit miercuri, la ora 15.25, pe str. Curtea Domneasca din municipiul Suceava, o persoana care a sustras bani dintr-un automat de cafea situat la parterul unei cladiri. La parterul imobilului a fost identificat si aparatul de cafea ce prezenta urme de ...

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, fac miercuri dimineata 14 perchezitii domiciliare in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov si Arges, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalarea banilor,…

- Politisti de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun in aplicare, miercuri dimineata, 10 mandate de perchezitie domiciliara in Capitala si in judetul Ilfov, intr-un dosar privind constituirea unui grup infractional organizat in vederea savarsirii de infractiuni…

- Procurorii DNA au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și l-au plasat pe senatorul ALDE Ilie Nita sub control judiciar pentru 60 de zile, pentru instigare la abuz în serviciu, operațiuni comerciale incompatibile cu funcția și evaziune fiscala.

- Directorul DSP Alba, Alexandru Sinea, va fi cercetat in continuare sub control judiciar, in dosarul cu acuzatii de delapidare si taiere ilegala de arbori. Acesta, alaturi de ceilalti sapte suspecti in dosarul de delapidare, fals intelectual si taiere, fara drept, de arbori, cu prejudiciu de peste 450.000…

- Cei opt suspecti retinuti marti la Alba Iulia pentru delapidare, fals si taiere fara drept de arbori sunt prezentanti miercuri dimineata Parchetului de pe langa Judecatoria Blaj. Printre retinuti se afla si Alexandru Sinea, directorul DSP Alba.

- Paun Alin Valentin, elevul de 16 ani, arestat preventiv pentru agresarea profesoarei de la Scoala Gimnaziala Poroschia a fost eliberat. Instanta a decis scoaterea din arest preventiv si punerea sub control judiciar. Adolescentul se poate intoarce la scoala.

- La Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Timișoara a fost inregistrat ieri un dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de purtare abuziva de catre patru polițiști și patru jandarmi, in urma unui incident ce s-a produs in cursul zilei de 22 noiembrie 2017, in zona limitrofa a municipiului…

- Curtea de Apel Chisinau a respins cererea lui Dorin Chirtoaca, care a solicitat sa fie eliberat de sub control judiciar. Edilului suspendat al Capitalei a declarat ca vrea sa revina la serviciu si sa-si indeplineasca obligatiile fata de alegatorii sai. Totodata, el a mentionat ca va cere repetat Ordinul…

- Ionuț Dobre, de 31 de ani, și Adonis Dobre, de 36 de ani, frații batauși care s-au dat in spectacol la un botez, lunea trecuta, unde au facut prapad pe fondul unui scandal legat de dedicatiile de la lautari, au fost prezentați, vineri, Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, cu propunere de arestare…

- Psihologul Oana Danciu, din Constanta, ramane sub control judiciar. Decizia a fost luata de Tribunalul Constanta si poate fi atacata la Curtea de Apel Constanta. Oana Danciu a fost trimisa in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, fiind acuzata de trafic de influenta. Dosarul…

- Un secretar de stat in Ministerul Transporturilor este anchetat de DNA in urma incidentului grav din 31 octombrie, cand un vagon al unui tren incarcat cu aproximativ 2.000 de tone de azotat de amoniu a luat foc in apropiere de Breaza. Inculpatul a fost plasat sub control judiciar, cercetat pentru șantaj.

- Primarul suspendat al municipiului Chisinau, Dorin Chirtoaca, a fost eliberat vineri din arest la domiciliu si plasat sub control judiciar, relateaza Radio Chisinau. Decizia aprobata de Judecatoria...

- Politistii galateni au identificat o persoana banuita de savarsirea infractiunilor de furt calificat si distrugere prin incendiere. Ieri, politistii Compartimentului Investigatii Criminale din cadrul Sectiei 5 au retinut, pe baza de ordonanta pentru 24 de ore, un barbat de 33 ani, care este banuit de…

- Decizie neasteptata in dosarul primarului general suspendat al Capitalei, Dorin Chirtoaca. Magistratii Judecatoriei Chisinau cu sediul Buiucani au respins demersul procurorilor si au decis eliberarea acestuia sub control judiciar pe un termen de 30 de zile.

- Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2 a dispus luarea masurii controlului judiciar pentru o perioada de 60 de zile fata de un barbat in varsta de 42 de ani pentru savarsirea, in perioada 2015 - 2017, a trei infractiuni de conducere sub influenta alcoolului si a doua infractiuni de conducere…

- Cei doi tineri care au agresat doua persoane intr-o sala de culturism, respectiv in mall-ul din municipiu au fost puși sub control judiciar pentru urmatoarele 60 de zile. Laurențiu Militaru și Razvan Livezeanu sunt acuzați ca in data de 30 octombrie au agresat fizic și au amenințat un barbat de 37 de…

- Opt politisti locali (in special de la Serviciul de Control) au facut o plangere prealabila catre Consiliul Local si sunt sustinuti de sindicatul Pro Lex in demersul lor. Cei opt angajati vor ca o ...

- Doua femei din Iasi au fost plasate sub control judiciar de catre reprezentantii Parchetului de pe langa Judecatorie dupa ce, in prealabil, si-au petrecut 24 de ore in spatele gratiilor. Cele doua sunt acuzate de fapte de distrugere, amenintare si tulburarea ordinii si linistii publice, pentru o fapta…

- Un barbat condamnat in 2008 la 10 ani de inchisoare pentru ca a violat o fetita de 13 ani, si care a fost liberat pe 19 octombrie, odata cu intrarea in vigoare a Legii recursului compensatoriu, a fost arestat miercuri, acuzat fiind ca a violat si talharit o femeie in centrul Capitalei. Conform…

- Patru persoane au fost arestate si un minor este cercetat sub control judiciar dupa ce saptamana trecuta au provocat un scandal in judetul Olt, acestea aruncand cu pietre in casa vecinului si distrugandu-i partial gardul, iar la sosirea oamenilor legii ei au continuat sa fie agresivi, iar la un moment…

- Deputatul Mihai Valentin Popa (PSD) a fost pus sub control judiciar pe o durata de 60 de zile intr-un dosar in care este acuzat de santaj si folosirea influentei ori autoritatii in scopul obtinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Faptele ar fi facute in calitate…