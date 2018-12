Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Ploiești a șocat o țara intreaga prin bataile repetate pe care i le-a aplicat prietenei lui, pe care, cu sadism, le-a și inregistrat și le-a pus pe Facebook. Robert Berechet, in varsta de 20 de ani, se filma cand o lovea cu bestialitate pe tanara Catalina T.. Tanarul a fost reținut de polițiști.…

- Un roman a murit in Italia, in timp ce incerca sa ucida gandacii care-l deranjau pe fiul sau, in varsta de numai un an. Barbatul locuia la etajul trei, s-a urcat pe geam și a incercat sa indeparteze insectele cu o pompa suflanta electrica. Romanul, 30 de ani, Iosif Petru Farcas, a cazut intr-un moment…

- Un oradean cunoscut in lumea interlopa din Oradea și-a pierdut viața, dupa ce mașina in care se afla a fost implicata intr-un accident teribil pe o autostrada din apropiere de Londra. Sebastian Covasdan a fost condus in ghearele morții de un prieten, care este din Galați, și a pierdut controlul volanului…

- Caz șocant in Brașov! O femeie a fost sechestrata timp de 10 zile. Ea a fost batuta si abuzata de o familie din Brasov. Potrivit presei locale, chiar si copiii minori ai rapitorilor o loveau. Victima are 31 de ani si este mama a doi copii. Totul s-ar fi petrecut in primele zile ale lunii septembrie.…

- Un incident teribil s-a petrecut intr-o gradinița din Bistrița la sfarșitul saptamanii trecute. O femeie a sfos snopita de tatal copilului ei chiar in timpul ședinței cu parintii, organizata cu ocazia deschiderii noului an scolar. Revoltator e ca nimeni dintre cei prezenți la scenele violente nu a intervenit.…

- Trei fete s-au batut pentru un baiat intr-un colegiu din Comenești. Elevele invața la Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghica” din Comanesti, judetul Bacau. Colegii lor nu au intervenit sa opreasca bataia, ci au incurajat-o, au filmat-o si au postat-o pe Facebook. Politistii au demarat o ancheta, dar cel mai…

- Bianca Hincu a fost gasita spanzurata, la o luna de la dispariția sa, iar ipotezele referitoare la motivele care au dus la o astfel de tragedie sunt din ce in ce mai multe. O alta ipoteza este lansata pe site-ul vremeanoua.ro. Conform site-ului menționat, adolescenta de 17 ani care a ales sa se sinucida…