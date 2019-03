FEMEIA, BARBATUL SI BEREA

Femeia: – Bei bere? Barbatul: – Da Femeia: – Cate beri pe zi? Barbatul: De obicei, aproximativ 3 Femeia: – Cat de mult platești pe bere? Barbatul: – 5 dolari, incluzand bacsisul. (Aici femeia incepe sa se enerveze) Femeia: – Și de cat timp bei? Barbatul: – Cam de 20 de ani, cred Femeia: – Deci, o bere costa 5 dolari și tu bei 3 beri pe zi, care inseamna cheltuieli, in fiecare luna, de 450 $. Intr-un an, ar fi de aproximativ 5400 dolari … corect? Barbatul: – Corect Femeia: – Daca intr-un an ai cheltuit 5400 dolari, fara sa tinem cont de inflație, inseamna ca in ultimii 20 ani ai cheltuit 108.000…