- Emil Mihailescu, in varsta de 33 de ani, ieșise din curte pentru a merge cu soția sa insarcinata la spital. „Eram pe picior de plecare”, a declarat el pentru Ziarul Romanesc. „Ne-am urcat in mașina ca sa mergem la cumparaturi in Stratford, pentru ca a doua zi soția mea trebuia sa nasca”.In…

- Inca o persoana arestata, dupa atacul terorist din sudul Franței. Poliția franceza a arestat o a doua persoana suspectata ca ar fi implicata in atacul armat comis in localitatea Trebes, in urma caruia patru oameni au fost omorați. Potrivit Le Figro, citat de Mediafax , persoana reținuta este o femeie,…

- Peste 6 kg de heroina au fost descoperite la punctul de Trecere a Frontierei Calafat, în masina a doi cetateni bulgari, drogurile fiind ascunse în într-un spatiu special amenajat în lateralele banchetei din spate, anunta Politia de

- In Capitala, se circula in conditii de iarna, partea carosabila fiind acoperita cu zapada. Brigada Rutiera a Capitalei recomanda oamenilor sa utilizeze cat mai putin masinile personale.

- O femeie de 25 de ani va fi nevoita sa traiasca toata viața cu vina morții propriei sale fiice. Aceasta a parcat mașina cateva momente lasand-o singura pe micuța, iar cand s-a intors nu a mai gasit nici mașina, nici copilul. Aceasta a sunat disperata la poliție. Dupa cateva ore de cautari,…

- Politia din Tempe a facut public miercuri un videoclip al primului accident inregistrat al unui autovehicul fara sofer, in care se arata cum masina Uber nu a incetinit si a lovit mortal o femeie de 49 de ani, relateaza The Guardian.

- Raul George Voicu, un tanar din Lupeni, a murit intr-un accident in Franța. In urma impactului violent, barbatul, care lucra ca șofer, a fost transportat cu elicopterul la spital, insa s-a stins din cauza ranilor grave. Vestea ca Raul George Voicu a murit a fost facuta de colegii tanarului pe un grup…

- Un barbat din localitatea ieseana Mihail Kogalniceanu a ajuns, marti dupa-amiaza, la spital, cu multiple leziuni, el afirmand ca a fost batut de un politist, dupa care ar fi fost si lovit in mod intentionat cu masina de catre omul legii, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- O femeie, in varsta de circa 35 de ani, a sunat disperata la 112 acuzand faptul ca ar fi fost amenințata cu moartea de catre soțul ei. Polițiștii s-au deplasat de urgența la fața locului și i-au asigurat protecție femeii pentru a putea sa iși stranga cateva lucruri personale din casa pentru a parasi…

- Un locuitor din Tohan Vechi ne-a trimis videoclipul de mai jos, unde se vede cum apele crescute aproape ca au luat pe sus un pod din lemn, care face legatura catre o casa unde locuiesc niste batrani. De acces cu masina nici nu se pune problema, oamenii fiind blocati de cealalta parte. Aici, pe strada…

- Caz uluitor pe o strada din Chisinau, in apropierea penitenciarului Cricova. Un sofer care parcase in zona a chemat Politia dupa ce si-a gasit autoturismul blocat. Omul s-a uitat pe geamul masinii si l-a vazut pe sofer inauntru, dar nu a reusit sa-l trezeasca. Agentii sosiți la fața…

- Poliția din Washington a primit un apel foarte ciudat duminica dimineața de la Emily Javier. Femeia in varsta de 30 de ani a sunat sa raporteze un “accident” dupa ce și-a injunghiat iubitul cu o sabie de samurai pentru ca acesta avea aplicația Tinder pe telefon, iar femeia gasise par roșcat in cabina…

- Un șofer din Oradea a uitat unde și-a parcat mașina și a alertat Poliția crezand ca i s-a furat automobilul din incinta unui centru comercial. Marți, in jurul orei 13:00, un barbat a sunat la 112 și a anunțat ca i s-a furat mașina din parcarea unui cnetru comercial din Oradea. Dupa ce a ieșit din centrul…

- Pentru prima data marca suedeza Volvo reușește sa caștige titlul European Car of the Year 2018. Este vorba despre modelul Volvo XC40. Evenimentul in care a fost acordata distincția a avut loc la Geneva, cu o zi inainte de deschiderea primului salon auto european din 2018. Volvo XC40 a primit in total…

- Cunoscutul fotbalist englez Kieron Durkan a fost gasit mort in masina sa, care era parcata intr-o rezervatie naturala, din nord-vestul Angliei. Poliția a declarat ca nu exista circumstanțe suspecte ale mortii sale, dar un legist va investiga ce s-a intamplat de fapt. Durkan…

- Accident grav in centrul Capitalei. O masina de taxi s-a lovit violent cu un troleibuz pe bulevardul Stefan cel Mare.La fata locului a sosit un echipaj medical si Politia. Potrivit martorilor, ar fi persoane ranite, iar pasagerul din taxi ar fi in stare grava.

- Doua persoane și-au pierdut viața, vineri dimineața, dupa ce mașina in care se aflau a fost spulberata de un tren, in zona Pascani – Muncel, din judetul Iasi. Din cauza accidentului, traficul feroviar a fost oprit pe un fir, iar locomotiva și primul vagon al trenului au fost avariate. Nicio persoana…

- Un accident de circulatie s-a produs in jurul orei 11 pe strada Plaiestilor, fiind implicate doua autoturisme. Unul dintre ele apartine unei scoli de soferi. Elevul aflat la volan circula pe drum cu prioritate in momentul in care a fost lovit in plin de un alt sofer care nu i-a acordat drept…

- Nu doar Olimpiu Moruțan a intrat in gura lui Valeriu Iftime, patronul de la FC Botoșani. Nici Mircea Axente n-a scapat. Ocazia uriașa ratata exact inaintea reușitei de 2-1 a celor de la Viitorul l-a adus in atenția finanțatorului echipei. "Dumnezeu ne-a dat ocazii de singur cu portarul, dar daca Axente…

- Poliția locala a blocat o strada din centrul municipiului Alba Iulia, mai mult de 15 minute, la o ora de varf, pentru a putea ridica o mașina parcata pe marginea drumului. S-a intamplat in Piața I.C. Bratianu, in jurul orei 11. Polițiștii au blocat strada pe o distanța de aproximativ 50 de metri, de…

- Un accident de circulatie s-a produs in aceasta dimineata in zona giratoriului din Tatarani, langa liceul din localitate. Potrivit IJP Prahova, un autoturism a lovit un pieton care se afla in traversare pe zebra. Victima are 37 de ani si a fost transportat de urgenta la spital. Politia…

- Un accident rutier s-a produs sambata seara, in jurul orei 20, pe Soseaua Vestului din Ploiesti, in zona Hotelului Nord. Potrivit ISU Prahova, un autoturism a intrat intr-un copac de pe marginea drumului. Soferul, aflat singur in masina, a refuzat transportul la spital. Politia efectueaza…

- Șofer luat la bataie cu bata de baseball in centrul orașului Botoșani. Atacatorul este un alt șofer cu 50 de ani mai tanar. Poliția a deschis un dosar penal pentru distrugere, lovire și alte violențe. Incidentul a avut loc sambata, in zona ultracentrala a Botoșaniului, acolo unde un șofer a fost luat…

- Un roman a murit in Malta in timpul unei furtuni devastatoare. O romanca se afla, de asemenea, in stare critica. Un barbat de 38 de ani din Romania si-a pierdut viata si o femeie de 32 de ani tot din Romania a fost grav ranita dupa ce un copac a cazut peste o furgoneta Nissan care ii transporta,…

- Un șofer care circula cu o mașina de teren pe varianta ocolitoare de la Gherla a fost oprit de polițiști, joi la amiaza. Proprietarul din Satu Mare o declarase in urma cu cateva zile furata. Potrivit oamenilor legii, in data de 2 februarie 2018, la Poliția din Satu Mare a fost sesizat furtul unei mașini…

- Un accident rutier soldat cu pagube materiale s-a produs, in acesta dupa-amiaza, pe strada Iuliu Maniu din Municipiul Blaj, unde un tanar de 20 de ani, șofer incepator, a intrat cu mașina in gardul zidit al unui imobil. In urma impactului gardul a cedat iar pe mașina au cazut bucați mari de zidarie.…

- Jucatorul echipei Indianapolis Colts Edwin Jackson a decedat la varsta de 26 de ani, dupa ce a fost lovit, duminca, de o masina condusa de un sofer fara permis si banuit a fi fost baut, informeaza nfl.com.Politia statului Indiana a anuntat ca Jackson era pasager intr-un autovehicul Lincoln…

- Un barbat din Sectorul 2 al Capitalei a fost retinut de politisti dupa ce si-a hartuit fosta concubina, careia i-a trimis mai multe mesaje de amenintare, i-a distrus masina si a sechestrat-o in casa impreuna cu copiii ei. Potrivit Politiei Capitalei, in perioada 20 decembrie - 13 ianuarie barbatul…

- Un șofer a uitat sa traga frâna de mâna, pe strada Victor Babeș, iar mașina a luat-o la vale. Autoturismul s-a ”împlântat” în gardul de vis-a-vis de parcare. O femeie care trecea pe trotuar a fost lovita, iar picioarele…

- Un barbat in varsta de 46 de ani a fost retinut de politie dupa ce a furat un automobil parcat in curtea unui bloc de pe strada Alexandru Marinescu.Politia a fost alertata de proprietarul masinii.Suspectul retinut de politie, care are antecedente penale, si-a recunoscut vina.

- Politistii Biroului de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Municipiului Alba Iulia l-au retinut pe un tanar de 29 de ani, din comuna Intregalde, ce este cercetat pentru distrugere si lovire. In sarcina lui s-a retinut faptul ca, in seara zilei de 27 ianuarie, in timp ce se afla pe raza municipiului…

- primarul Nicolae Robu si viceprimarul Dan Diaconu au fost vineri la audieri in dosarul penal deschis de politisti in cazul portii de la intrarea in oras, pe Calea Lugojului, care a cazut peste o masina, in timpul unei furtuni, omorand un tanar, potrivit unor surse din cadrul Politiei Timis, citate…

- O tanara din Constanta risca o amenda cuprinsa intre 10.000 si 20.000 de lei dupa ce a intrat cu masina pe plaja si apoi in mare. Gestul femeii a fost surprins si facut public pe paginile de socializare.

- Rar avem ocazia sa avem asa ceva! Un sofer a reusit performanta de a ajunge cu masina intr-un apartament de la etajul 1 al unui bloc dintr-un oras aflat in apropiere de Los Angeles. Totul s-a intamplat in orasul Santa Ana, acolo unde soferul a apasat prea tare pedala de acceleratie, dat fiind faptul…

- Potrivit oamenilor legii, sirul infractional a inceput in 15 ianuarie, in jurul orei 1.45, cand politistii din Otelu Rosu au fost sesizati, prin 112, despre faptul ca pe DN 68, la Voislova, a avut loc un accident rutier, soldat cu pagube materiale, iar faptasul a parasit locul accidentului.…

- Incident grav in zona Izvorul Negru din Moisei. Un autoturism de lux a fost gasit de proprietar pur si simplu distrus. Conform informatiilor noastre se pare ca autoturismul Audi a fost distrus cu TOPORUL de persoane necunoscute. Masina ar apartine unui borsean, Vasile T. Politia a deschis o ancheta…

- Ambele persoane aflate in mașina s-au ales doar cu rani ușoare. Poliția a declarat presei ca șoferul a folosit droguri inainte de a urca la volan și ca se afla in spital pentru a fi ținut sub observație. Unul dintre cei doi pasageri a reușit sa iasa din mașina, dar celalalt a ramas in interiorul…

- Accident incredibil in California. O mașina care circula cu viteza a ajuns intr-un apartament situat la primul etaj al unei cladiri dupa ce a lovit un separator de pe drum. In urma accidentului, care s-a produs duminica dimineața, jumatate de mașina a ajuns in interiorul cladirii in timp ce restul a…

- Un caine a fost impușcat din mașina, la Constanța. Cainele, aparținand unui batran, a fost impușcat din mașina, pe un bulevard din Constanța, in timp ce se afla langa stapanul sau. Cainele a scapat cu viața, fiind dus la veterinar cu maxilarul sfaramat. Poliția a fost sesizata, dar iubitorii de animale…

- Un fost preot din comuna Costuleni, judetul Iasi, a fost urmarit de politistii din Iasi si Vaslui dupa ce a refuzat sa opreasca la semnalul unui agent de politie. Barbatul era baut si le-a spus agentilor ca masina a condus-o Dumnezeu.

- Masina presedintelui Organizatiei Municipale a Femeilor Social-Democrate din Brasov, Adela Diaconu, a fost vandalizata, sambata, intr-o parcare din centrul istoric al orasului, pe usi fiind scris cu spray rosu „C+R”. Politia a deschis o ancheta in acest caz, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Surpriza neplacuta pentru un sofer din capitala! Acesta s-a pomenit cu un copac peste masina parcata in curtea blocului in care locuieste. Incidentul a avut loc pe strada Mihail Sadoveanu din sectorul Ciocana, iar la fata locului s-au deplasat mai multi muncitori pentru a taia definitiv arborele putred.…

- Marian Dragos Stoican fusese la o petrecere unde ar fi cantat Florin Salam. Interoplul se intorcea de la petrecere cand a pierdut controlul volanului si a intrat intr-un cap de pod. In urma impactului, a murit pe loc. Cu doar cateva ore inainte, barbatul de 30 de ani facuse un live pe o retea de…

- Un clujean de buna credința și-a gasit mașina lovita serios în parcare, dar poliția nu a mișcat un deget pentru a-i apara interesele. Ba mai mult, din 30 decembrie pâna în 3 ianuarie nici nu a avut cu cine vorbi. În loc sa ia rapid masuri…

- Un traficant care tot facea drumuri intre Romania și Ucraina a cazut pana la urma in plasa polițiștilor de frontiera satmareni care au descoperit in mașina lui mii de țigarete de contrabanda. Atat marfa cat și autoturismul folosit la transport au fost confiscate. Nici nu s-au stins bine ecourile sarbatorilor,…

- Descoperire macabra in apropierea unei benzinarii din satul Colibasi, raionul Cahul. Un localnic, de 39 de ani, a fost depistat, in aceasta dimineata, fara suflare si cu semne vizibile de moarte violenta.

- Doi barbati au fost retinuti dupa ce au rapit o tanara de 22 de ani din Hunedoara, ei urmarind si apoi blocand in trafic taximetrul in care se afla fata. Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului de Politie al judetului Hunedoara, doi tineri in varsta de 19 si 20 de ani au fost retinuti…