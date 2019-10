Femeia antreprenor - proiect îmbunătățit. Paula Pîrvănescu Pîrvănescu (MMACA), anunț 'Primul program pe care il vom derula pana la finele anului este programul 'Femeia antreprenor', un program de educatie antreprenoriala si de business in toate fazele. L-am pregatit. Este mult imbunatatit fata de editia anului 2018, cand am venit cu aceste modificari. Vom avea o conferinta in Bucuresti, la inceputul lunii noiembrie, dupa care patru conferinte. In momentul acesta nu am ales judetele si orasele unde vom face cele patru conferinte regionale', a spus Pirvanescu. Potrivit acesteia, la prima conferinta vor participa 400 de doamne antreprenor sau cu experienta manageriala,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

