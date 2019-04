O femeie vietnameza acuzata de asasinarea fratelui vitreg al liderului nord-coreean Kim Jong-un va fi eliberata dintr-o inchisoare din Malaezia pe 3 mai, a informat avocatul ei, scrie Reuters, citat de news.ro.

Doan Thi Huong, in varsta de 30 de ani, a fost acuzata alaturi de o femeie din Indonezia ca l-a otravit pe Kim Jong Nam aruncandu-i in fata o substanta chimica toxica la aeroportul din Kuala Lumpur in februarie 2017.

Procurorii din Malaezia au renuntat la acuzatiile impotriva ei mai devreme luna aceasta dupa ce ea a pledat vinovata privind un alt cap de acuzare, acela de…