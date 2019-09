Stiri pe aceeasi tema

- Femeia din Suceava, acuzata ca și-ar fi omorat trei bebeluși in ultimii ani, a avut discernamant in momentul comiterii faptelor, potrivit rezultatului expertizei psihiatrice. Femeia, care a fost in arest pana acum, a fost lasata sa se intoarca acasa, in familie, unde mai are trei copii, noteaza digi24.ro.…

- Mai multi copii au fost pusi sa faca matanii la un festival din Salaj. O supraveghetoare le spune sa isi ia scutece daca nu rezista 2 ore fara toaleta. DGASPC Salaj vrea sa afle daca exista acord pentru filmarea celor mici si daca a fost vorba despre pedepse.

- Femeia de 37 de ani din Poiana Negrii, judetul Suceava, suspectata ca si-a ucis copilul nou-nascut in urma cu cateva zile ar fi recunoscut ca a mai omorat doi bebelusi in ultimii doi ani. Anchetatorii au facut sapaturi in curtea casei femeii, pentru a dezgropa ramasitele acestora. In acelasi timp, cei…

- Din statisticile Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Suceava rezulta ca in acest moment sunt declarați adoptabili 41 de copii, cu varsta cuprinsa intre un an și 14 ani, care așteapta o familie dispusa sa le acorde iubirea si ingrijirea de care au nevoie. Din cei ...