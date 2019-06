Stiri pe aceeasi tema

- Parcul Stefan cel Mare si Sfant din Capitala a rasunat azi de sunete de fanfara. Noua colective artistice din instituțiile de invațamant și din centrele de creație ale copiilor au participat la festivalul fanfarelor, ajuns la cea de-a 27-a editie.

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, considera ca trebuie gasita o solutie de introducere in programa scolara a cursurilor de prim-ajutor, potrivit Agerpres. „Trebuie gasita o solutie de introducere in programa scolara, poate sa fie treptata. Sunt tari care fac incepand cu…

- Directia Generala de Evidenta a Persoanelor, si serviciile publice comunitare de specialitate aferente celor sase sectoare din Capitala, asigura in zilele de 25 si 26 mai program de lucru prelungit pentru eliberarea actelor de identitate expirate, pierdute, furate sau deteriorate, a anuntat Primaria…

- Intre 9 și 18 mai are loc EUROPAfest, singurul festival din Europa care reunește jazz, blues, pop și muzica clasica. Bucureștiul și Sibiul vor rasuna in acordurile a peste 300 de muzicieni din 31 de țari – concerte, concursuri, workshop-uri, jam sessions și evenimente neconvenționale. Sub sloganul “It’s…

- Festivalul ''Primavara in bucate'' - cel mai mare targ cu produse de post - va fi organizat in acest weekend in Parcul National din Capitala. Potrivit organizatorilor, gospodinele pricepute vor pregati sub...

- O a doua mamica a facut publica lucrarea fiicei sale de la proba de Romana a simularilor pentru Bacalaureat dupa ce duminica, o alta mama a postat pe Facebook, mesajul pe care fata sa, eleva la un liceu din Satu Mare, a ales sa il scrie la simulare, ca forma de protest. „Nu imi este teama. Nici de examen,…

- Retentia de apa este o problema cu care se confrunta de patru ori mai multe femei decat barbati. Bolile cailor urinare, de fapt, sunt mai frecvente la femei. Din fericire, exista ceaiuri care pot favoriza eliminarea excesului de apa din organism.

- Festivalul de Film Tribeca revine anul acesta cu un program mai angajat si oferind o mai mare diversitate, la cea de-a 18-a sa editie, in care vor fi proiectate peste o suta de filme, majoritatea in premiera mondiala, si o buna parte dintre ele realizate de cineasti debutanti si de femei, relateaza…