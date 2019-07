Femei pe bancnote. Janina Nectara: Trăim un moment istoric Janina Nectara a reușit sa aduca in demersul istoric cele mai apreciate persoane publice. Totodata, demersul national a fost susținut de cele mai prestigioase instituții educaționale precum: Universitatea POLITEHNICA București; Universitatea de Medicina și Farmacie CAROL DAVILA; Universitatea de Arhitectura și Urbanism ION MINCU; Universitatea de Educație Fizica și Sport București; Universitatea Naționala de Muzica București; Facultatea de Geologie a Universitații București; Facultatea de Chimie a Universitații București; Facultatea de Istorie a Universitații București. In campanie, peste… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

