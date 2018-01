Stiri pe aceeasi tema

- Manifestatia a fost organizata prin intermediul Facebook. Gestul lor este de admirat daca tinem cont de faptul ca suntem aproape de ajunul Craciunului, iar in plus conditiile meteo nu sunt cele mai favorabile.

- Emisarul presedintelui rus Vladimir Putin pentru Siria, Aleksandr Lavrentiev, a declarat joi, la Astana, ca in prezent nu exista niciun motiv pentru ca fortele SUA sa mai ramana in Siria, transmite Reuters. Oficialul rus, care se afla in capitala kazaha Astana pentru o noua runda de negocieri de…

- Statele Unite ale Americii (SUA) au impus miercuri sanctiuni impotriva liderului cecen prorus Ramzan Kadarov pentru grave incalcari ale drepturilor omului, precum si impotriva mai multor oficiali rusi vizati in cadrul dosarului Serghei Magnitski, juristul rus decedat in inchisoare in 2009, informeaza…

- Politiciana a spus ca aceștia ar fi trebuit sa iasa in strada nu impotriva Uber, ci din alte motive mult mai importante. "Credeam ca protesteaza fiindca vor sa aiba POS in masina, sa se poarte frumos si sa miroasa bine!", a zis liberala care a povestit ce experiența a avut cu un șofer de taxi.…

- Pana la 5.000 de transportatori din Bucuresti si din tara vor protesta miercuri, in Piata Victoriei, incepand cu ora 9:00, pentru modificarea Legii 38/2003 in vederea eradicarii activitatii neautorizate si nelicentiate din domeniul transporturilor rutiere de persoane – de taxi, rent a car si prin curse…

- Cel putin sase persoane au murit, iar alte zeci au fost ranite in urma accidentului feroviar produs luni in statul american Washington, anunta autoritatile americane. Bilantul victimelor ar putea creste, a avertizat un oficial din cadrul Departamentului National pentru Siguranta Transporturilor.…

- Ei sunt nemultumiti de modificarile impuse de parlamentarii PSD, ALDE si UDMR la legile Justitiei. Proteste asemanatoare au fost organizate in mai multe orase din tara. Amintim aici: Constanta, Cluj, Brasov, Galati, Braiala, Olt si Botosani.

- Organizația din Sibiu a PSD susține ca forțele de ordine nu au intervenit impotriva cetațenilor care protesteaza in fața sediului de partid. Social-democrații spun ca protestatarii “ocupa in mod abuziv” zona pietonala iar mai mulți locuitori s-ar fi declarat deranjați de “protestul agresiv”. Intr-un…

- Presedintii principalelor partide de opozitie, Ludovic Orban si Dan Barna, impreuna cu Dacian Ciolos au participat duminica la o conferinta de presa comuna alaturi de organizatiile civice care protesteaza in strada impotriva modificarii legilor Justitiei, cerand ca romanii sa iasa la manifestatii pasnice…

- Un grup de membri și simpatizanți ai Partidului Socialiștilor protesteaza împotriva deschiderii la Chișinau a Biroului de Legatura NATO, scrie deschide.md La acțiune de protest participa și mai mulți deputați și consilieri municipali socialiști. Cele aproximativ 20 de persoane s-au…

- “Va mulțumesc din suflet și sunt mandra, ca in țara noastra, sunt instituții ca Jandarmeria!” Aceste cuvinte incheie o scrisoare de multumire adresata Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba de catre o doamna, scrisoare prin care aceasta isi exprima aprecierea fata de comportamentul exemplar avut…

- „Avionul american opera in spatiul aerian international si nu a facut nimic pentru a provoca acest comportament din partea rusilor”, a declarat pentru CNN locotenent-colonelul Michelle Baldanza, purtatoare de cuvant a Departamentului Apararii din SUA. Actiunile Su-30 au fost considerate „periculoase”,…

- Aproximativ 20.000 de oameni protesteaza in aceasta seara impotriva modificarilor legilor justitiei. Pe langa cei din Bucuresti, si in marile orase ale tarii alte mii de oameni protesteaza si impotriva Guvernului, dar si a legilor de modificare a Codului Fiscal.Citeste si: Jandarmeria ia pozitie…

- Fortele aeriene egiptene au lansat, sambata, atacuri asupra pozitiilor ocupate de teroristii care au comis atacul de la moscheea din Sinai, soldat cu moartea a 305 oameni, a anuntat Armata Egiptului, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Potrivit autoritatilor egiptene, atacul ar fi fost comis…

- Departamentul american al Apararii estima la inceputul acestui an ca, in total, costurile interventiilor militare lansate incepand din anul 2001 au ajuns la aproximativ 1.500 de miliarde de dolari. Un nou studiu, realizat de Institutul Watson pentru Afaceri Internationale si Publice din…

- Angajații din cadrul Aeroportului Internațional ”Avram Iancu” Cluj-Napoca au organizat, miercuri dupa-amiaza, un protest împotriva conducerii Consiliului Județean Cluj.”Înarmați” cu pancarte, sindicaliștii din cadrul Aeroportului s-au adunat în…

- Aproximativ 300 de persoane s-au strans in Piata Victoriei pentru a cere Guvernului sa renunte la modificarea Codului Fiscal prin ordonanta de urgenta. Aceste modificari ar urma sa fie facute in sedinta de guvern. Oamenii striga "Intram peste voi, nu dam inapoi", "Ultima solutie, inc-o revolutie" si…

- Aceste exerciții ale armatei americane intervin in contextul in care Donald Trump a inceput duminica un turneu de 12 zile in Asia, pe fondul tensiunilor extrem de ridicate intre Washington și Phenian. La manevre vor participa portavioanele USS Nimitz, Ronald Reagan și Theodore Roosevelt, ce…

- Trei portavioane de atac americane vor efectua manevre militare in partea de vest a Pacificului in zilele urmatoare, a relatat luni agentia de presa Reuters, citand patru responsabili de la Washington, sub rezerva anonimatului, scrie agerpres.ro. Aceste exercitii ale armatei americane intervin…

- Agentia de presa nord-coreeana KCNA, preluata de Yonhap, a difuzat vineri (dupa ora locala) o stire potrivit careia bombardiere americane B-1B de la baza aeriana Anderson din Guam au survolat joi Coreea de Nord si au desfasurat exercitii în vederea unei lovituri nucleare. KCNA afirma ca intentia…

- In Adunarea Generala a Organizației Națiunilor Unite urmeaza sa fie supusa la vot, miercuri, o rezoluție prin care se cere Statelor Unite sa puna capat embargoului impotriva Cubei. Departamentul de Stat de la Washington a informat marți, prin purtatoarea de cuvant Heather Nauert, ca ambasadoarea…

- La recepția organizata la Ambasada Romaniei din Washington au fost prezenți 200 de invitați, printre care și Tom Goffus, adjunctul asistentului secretarului american al apararii pentru Europa și NATO, care a subliniat ca Romania și SUA impartașesc un parteneriat profund și durabil. El a afirmat ca…

- Statele Unite ale Americii au recurs la un gest care lasa loc de interpretari. Fortele armate americane aflate in Coreea de Sud au inceput, luni, un exercitiu de evacuare a familiilor militarilor si a altor civili, anunta agentia Kyodo.

- Fortele armate americane din Coreea de Sud au inceput luni un exercitiu de evacuare a familiilor militarilor si a altor civili, informeaza agentia Kyodo. Exercitiul are loc anual, iar de data aceasta a fost anuntat inca din 15 octombrie, cu precizarea ca "nu este direct legat de evenimentele geopolitice…

- Forțele armate americane din Coreea de Sud au inceput luni un exercițiu de evacuare a familiilor militarilor și a altor civili, informeaza agenția Kyodo. Exercițiul a fost anunțat inca din 15 octombrie, cu precizarea ca "nu este direct legat de evenimentele geopolitice curente", ci o parte…

- ”Nu avem un aliat si un prieten mai bun decat Romania in aceasta parte a lumii”, a afirmat Hans Klemm. Ambasadorul SUA a adaugat: ”Colaboram foarte bine pentru a aduce pacea si securitatea in aceasta regiune, in comunitatea transatlantica, luptam impreuna pe campuri de lupta departe de Romania.…

- Departamentul Apararii Statelor Unite a anunțat luni ca forțele armate americane au ucis zeci de luptatori ai Statului Islamic, in urma unui atac impotriva a doua tabere de pregatire din Yemen, informeaza DPA. Un comunicat al Pentagonului precizeaza ca taberele se afla în provincia…

- Fortele de securitate ale kurzilor din Irak au afirmat ca Bagdadul va plati ''un pret greu'' pentru operatiunea sa impotriva orasului Kirkuk, aflat sub control kurd, relateaza Reuters. Intr-un comunicat, Peshmerga (combatantii kurzi) au acuzat de asemenea o factiune a unuia dintre cele doua principale…

- Forțele antijihadiste susținute de Washington desfașoara luni la Raqqa "cele mai dure lupte" împotriva ultimilor combatanți ai gruparii jihadiste Statul Islamic (SI), a anunțat un purtator de cuvânt al Forțelor Democrate Siriene (FDS),

- Forțele antijihadiste susținute de Washington desfașoara luni la Raqqa "cele mai dure lupte" impotriva ultimilor combatanți ai gruparii jihadiste Statul Islamic (SI), a anunțat un purtator de cuvant al Forțelor Democrate Siriene (FDS), in timp ce ofensiva a intrat in faza sa finala, informeaza…

- Desi nu a aparut inca, proiectul noii programe scolare pentru clasele de liceu, se pare ca va aduce o serie de modificari importante in ceea ce priveste disciplinele studiate de liceeni. Una dintre schimbarile propuse in noul plan-cadru ar urma sa transforme Geografia in Cenusareasa disciplinelor. Practic,…