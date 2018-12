Stiri pe aceeasi tema

- Dana Iordache lucreaza de aproape 15 ani in PRO TV și, dupa ce a trecut prin mai multe departamente, la ora actuala, este brand manager in echipa de marketing. Lucreaza zilnic cu peste 50 de persoane și iși descrie funcția aproape cu duioșie: Sunt ca un fel de mama, am grija de brandurile PRO TV .

- Microintreprinderile care fac sponsorizari pentru asigurarea finanțarii activitații fundațiilor vor putea beneficia de „deducerea sumelor aferente din impozitul pe veniturile microintreprinderilor pana la nivelul de 20% din impozitul datorat pentru trimestrul in care au inregistrat cheltuielile respective”....

- DONATII CONSISTENTE…Emanuel Adinel Birdac, de 16 ani din satul Salceni, comuna Pochidia, a fost la un pas sa abandoneze scoala, pentru ca nu avea bani de naveta si nici haine pentru a merge la cursuri. Elev in clasa a IX-a la o scoala profesionala din Barlad, Emanuel isi doreste cu ardoare sa termine…

- Tinerii din generatiile Millennias si Z au nevoie de mentori la locul de munca. Pentru ei este foarte important sa aiba alaturi pe cineva de la care sa invete, sa ii indrume in cariera, sa ii asculte, sa ii stimuleze si sa ii motiveze. Atunci cand...

- Pierce Brown este un scriitor american de SF si Fantasy, foarte in voga. Cartile sale sunt traduse in 25 de limbi. Desi este atat de celebru, scriitorul are doar 30 de ani si, pana sa-i fie publicat primul roman, a fost refuzat de 120 de edituri. Cea de-a 121-a, care a acceptat publicarea, a dat lovitura.

- Polițiștii clujeni au reținut, pentru 24 de ore, un tânar de 19 ani, din comuna Apahida, acesta fiind acuzat de comiterea infracțiubii de violența în familie.”La data de 29 septembrie a.c., în jurul orei 21:00, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurala Apahida…

- Solista Cristina Spatar a dezvaluit ca ea este cea care face pe coafeza in casa și ii tunde singura pe cei doi copii ai ei, Aida și Albert. Cristina Spatar a acordat un interviu pentru emisiunea Vorbește lumea, de la Pro TV, in care a dezvaluit ca ea este cea care se ocupa de frizurile celor doi copii…