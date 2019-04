Politia si procurori din Kosovo au interogat cateva dintre femeile ce s-au intors din Siria sambata, au anuntat luni avocati care au luat parte la interogatorii, informeaza Reuters.



Kosovo a readus acasa cu avionul 110 cetateni ai sai din Siria, inclusiv 32 de femei, 74 de copii si 4 jihadisti care au plecat sa lupte in razboiul civil de pe teritoriul sirian. Cei patru combatanti au fost imediat retinuti si plasati in arest pentru 30 de zile, in asteptarea interogatoriilor, in timp ce femeile si copiii au fost trimisi la un centru de detentie de langa Pristina.



"Reprezint…