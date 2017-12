Stiri pe aceeasi tema

- Ultima sedința de Guvern din 2017 a inceput cu o promisiune pentru IT-iști: nu le vor scadea salariile, dupa schimbarea modului de plata al contribuțiilor sociale. Sunt și planuri de finanțare a mai multor lucrari de infrastructura anul viitor.

- Felix Stroe, ministrul Transporturilor, a declarat ca in trimestrul al doilea din 2018 vor fi montate noile sisteme de siguranta a calatorilor de la metrou. Peroanele vor fi prevazute cu paravane din sticla incasabila, astfel incat oamenii sa nu poata ajunge pe linie cat timp nu sunt trenuri in statie.…

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a explicat ca obiectivul pentru anul 2017 va fi sa se finalizeze sau sa se demareze procedurile de finanțare pentru 646 de kilometri de autostrada, cu finanțare atat de la bugetul de stat, cat și cu fonduri europene. In anul 2018 vor fi dați in folosința 166…

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a venit in Comisia de Buget Finanțe din Parlament, pentru a susține bugetul Ministerului Transporturilor pentru 2018. Ministrul Transporturilor a explicat ca obiectivul pentru anul 2017 va fi sa se finalizeze sau sa se demareze procedurile de finanțare pentru…

- „Ministerul de Transporturi a acționat in ultimele doua luni de zile pentru pregatirea exemplara pentru a preveni efectele viscolului, vremii rele. In momentul de fața avem incheiate 57 de contracte de deszapezire, adica toate contractele de care este nevoie. Sunt acoperite integral toate autostrazile…

- Magistrala 6 de metrou, 1 Mai – Otopeni, este cel mai avansat proiect al Metrorex, cu indicatorii tehnico-economici aprobati in Guvern anul trecut si exproprierile declansate anul acesta. Citeste si Contractul de consultanta pentru expropierea imobilelor de pe Magistrala 6 metrou a fost publicat…

- MINISTERUL TRANSPORTURILOR in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, a aprobat la data de 30.11.2017 cererea de finanțare pentru proiectul „Construcția Autostrazii Targu Mureș – Ogra – Campia Turzii” depus de Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere in calitate de…

- Ministerul Transporturilor a aprobat cererea de finantare depusa de Metrorex pentru modernizarea celor 41 de statii de metrou, prin instalarea a 1.352 instalatii de acces si a 139 de automate pentru vanzarea cartelelor.

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a anuntat miercuri, la inceputul sedintei de Guvern, ca au fost depuse aplicatiile de finantare din fonduri europene pentru doua proiecte, unul feroviar, Gurasada - Simeria, si unul rutier, Sebes - Turda.

- Ieri, la inceputul sedintei de Guvern, ministrul Transporturilor a declarat ca, in cazul autostrazii Ploiesti-Brasov, unitatea de implementare a proiectului va fi operationalizata si in stare de functiune pana pe 15 ianuarie 2018. „Supunem aprobarii memorandumul pentru imprumutul de 35 de milioane de…

- Compania TAROM trebuie "subtiata" si eficientizata in privinta cheltuielilor, consideraministrul Transporturilor, Felix Stroe, care anunta si ca pentru anul viitor va fi prevazuta in proiectul de buget ce va fi supus aprobarii Parlamentului achizitia in regim de urgenta a zece aeronave.…

- Invocand un jgheab de scurgere a infiltratiilor, cazut pe șina de la metrou, ministrul Transporturilor, Felix Stroe, prin Biroul de Presa, a luat decizia de a-l demite pe seful Metrorex, Marin Aldea.

- Premierul Mihai Tudose s-a interesat, miercuri, in debutul sedintei de Guvern, de stadiul discutiilor dintre reprezentantii Ministerului Transporturilor si cei ai Bancii Mondiale pe tema implementarii proiectului autostrazii Ploiesti - Brasov, anuntandu-si totodata intentia de a face, in perioada…

- "O veste foarte buna, felicitari la doi dintre noii nostri colegi, domnul ministru Nica si domnul ministru Stroe, care au gasit un mecanism mai rapid de finantare si semnare a unor contracte pentru infrastructura rutiera", a declarat Mihai Tudose, joi, in deschiderea sedintei de guvern. La…

- Ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a declarat, marti, in judetul Hunedoara, ca in anul 2018 vor fi dati in folosinta cel putin 150 de kilometri de autostrada, dar si ca nu va mai fi permis ca firmele sa obtina contracte mai multe decat „pot sa duca”, potrivit unui comunicat de presa.Citeste…