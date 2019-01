Stiri pe aceeasi tema

- Revista Unica februarie 2019, avand-o pe Mihaela Radulescu pe coperta, vine cu o mulțime de articole exclusive, care te vor bine-dispune și te vor informa in ultima luna de iarna. Gasești revista la chioșcurile de presa incepand cu 24 ianuarie 2019. Cu siguranța vei fi atrasa sa cumperi revista Unica…

- Cand incepe Ferma la Pro TV si de ce s-au inscris vedetele in reality show! Pro TV mizeaza la inceput de an pe doua noi productii care sa le aduca ratingul dorit: “Ferma” si “Canta acum cu mine”. Prima este dezvoltata din deja cunoscuta “Ferma vedetelor”, insa de aceasta data include atat concurenti…

- Dani Oțil s-a intalnit cu fosta sa iubita, Mihaela Radulescu, la emisiunea sa – „Neața cu Razvan și Dani”. Cei doi și-au amintit de perioada in care formau un cuplu. La emisiunea matinala de la Antena 1, Dani Oțil i-a spus Mihaelei Radulescu, fosta sa iubita, ca ii e dor de mesajele pe care aceasta…