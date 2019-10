Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Klaus Iohannis i-a cerut demisia pentru modul in care a gestionat situatia de la Caracal si crima recenta din Dambovita, seful DIICOT, Felix Banila, a anuntat ca va da curs cererii presedintelui doar dupa ce se va consulta cu seful ierarhic si cu toti cei implicati in procesul numirii sale.

- Felix Banila reacționeaza marți dupa ce Klaus Iohannis i-a solicitat demisia, spunand ca va analiza cererea președintelui, precizand totodata ca activitatea DIICOT nu se rezuma numai la cazul Caracal.Tudorel Toader iese la atac dupa ce Iohannis a cerut demisia șefului DIICOT: 'Sa observam…

- Șeful DIICOT Felix Banila anunța ca trateaza cu maxima seriozitate cererea de demisie adresata de președintele Klaus Iohannis, dar subliniaza ca activitatea instituției pe care o conduce nu se rezuma la cazul caracal și mai avertizeaza ca plecarea sa din funcție

- "Nu ma voi referi in aceasta seara la marile rateuri pesediste din ultima vreme si nici la incercarile disperate ale PSD-ului de a se agata de putere. Ma voi referi la alta problema foarte grava. Au trecut deja doua luni de la tragedia ingrozitoare de la Caracal care a zguduit Romania. Atunci am convocat…

- „#112vreausatraiesc GATA. DIICOT A REZOLVAT CAZUL! Daca nu fac atac cerebral zilele astea va fi mare minune. Șeful DIICOT a declarat așa din senin ca au cam terminst cu cazul Alexandrei și Luizei... pe baza a ce? El știe. Oamenii aștia se joaca cu focul. VOI FACE DECLARAȚII DE PRESA CA RASPUNS…

- Șeful DIICOT Felix Banila a spus ca ancheta in cazul Caracal se apropie de final! In aceasta ultima etapa se verifica gaurile din pamant și pereții locuinței casei lui Gheorghe Dinca.„Dupa ce vom finaliza aceasta ultima etapa, care este foarte importanta, vom stabili o intalnire cu presa și…

- Un detaliu extrem de important in ancheta de la Caracal a fost dezvaluit in urma cu putin timp de procurorul șef al DIICOT, Felix Banila. Butoiul de metal in care s-au gasit prin cernere ramasite umane si fragmente de bijuterii – este un arzator improvizat, probabil, chiar de catre Gheorghe Dinca. In…

- Șeful DIICOT, Felix Banila, a declarat miercuri, ca butoiul in care au fost gasite oase calcinate și dinți este un „arzator improvizat” ceea ce ar putea sa rastoarne teoriile specialiștilor.„Avem fragmente osoase de la fata locului, nu avem rezultat. Am vazut opiniile unor specialisti respectabili…