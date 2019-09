Stiri pe aceeasi tema

- Șeful DIICOT, Felix Banila, a declarat ca se bucura ca Monica Melencu și-a schimbat atitudinea și a acceptat sa ofere specialiștilor probele biologice. Potrivit procurorului-șef, daca mama Luizei nu ar fi fost in viața, anchetatorii ar fi identificat alta soluție pentru acea analiza ADN.„Eu…

- Autoritatile judiciare din Romania au trimis in Statele Unite probele necesare pentru realizarea expertizei genetice de catre specialisti din cadrul Biroului Federal de Investigatii (FBI) fiindca Institutul National de Medicina Legala „Mina Minovici” nu este omologat sa o realizeze extragerea ADN-ul…

- Probele necesare pentru realizarea expertizei genetice de catre specialisti din cadrul Biroului Federal de Investigatii (FBI) in cazul Caracal au fost trimise in Statele Unite, rezultatul fiind asteptat intr-un termen de peste o luna, a anuntat seful DIICOT, Felix Banila.Autoritatile judiciare…

- DIICOT a anunțat, oficial, ca a transmis o cerere in SUA, respectiv FBI, pentru efectuarea unei expertize a ADN-ului (mitocondrial și cromozomial) Luizei deoarece analiza mitocondriala nu poate fi efectuata nicaieri in Romania. Procurorii cer FBI și sprijin pentru profilul psihologic al lui Gh. Dinca.Citește…

- Fostul președinte Traian Basescu a comentat, vineri seara, la Romania TV, declarațiile date de procurorul-șef al DIICOT, Felix Banila, despre cazul Caracal.Vezi și: Tonel Pop rastoarna cazul Caracal: Alexandra a vorbit cu 3 polițiști "Lipsa de experiența a DIICOT in comunicarea publica…

- Șeful DIICOT, Felix Banila, a declarat vineri, intr-o conferința de presa despre cazul Caracal, ca disparițiile Luizei și Alexandrei au facut obiectul unei „mediatizari excesive” a presei și ca din acest motiv, al mediatizarii excesive, DIICOT central a preluat dosarul și a format o echipa principala…

- Seful DIICOT, Felix Banila, a declarat, marti, ca nu exclude nicio varianta in cazul Luizei Melencu in contextul in care ultimul raport al INML nu a putut oferi un rezultat cu privire la ADN-ul din oasele identificate in padurea din Caracal.