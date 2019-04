Stiri pe aceeasi tema

- Actritele americane Felicity Huffman si Lori Loughlin s-au prezentat miercuri in fata unui tribunal din Boston, dupa ce au fost inculpate in amplul scandal al mitei platite de parinti instariti pentru a cumpara copiilor lor locuri in universitati de prestigiu, potrivit AFP. Actritele,…

- Actritele Lori Loughlin si Felicity Huffman au angajat firme de avocatura renumite care sa le reprezinte in scandalul schemei frauduloase prin care zeci de parinti instariti ar fi dat mita pentru admiterea copiilor lor in universitati prestigioase din Statele Unite, relateaza marti dpa, potrivit…

- Actrita Lori Loughlin, cunoscuta pentru rolul din serialul ''Full House'', a fost audiata miercuri intr-un tribunal federal din Los Angeles in legatura cu implicarea sa intr-o schema frauduloasa prin care zeci de parinti instariti ar fi dat mita pentru admiterea copiilor lor in universitati…

- Actrita Felicity Huffman, cel mai cunoscut nume implicat in scandalul „Varsity Blues”, a fost eliberata dupa ce a platit o cautiune de 250.000 de dolari si nu are voie sa paraseasca Statele Unite. Autoritatile negociaza cu Lori Loughlin sa se predea, dupa ce sotul actritei a platit o cautiune de 1 milion…

- Turcia ramane angajata sa achizitioneze sistemul rusesc de rachete S-400, a declarat un parlamentar turc inaintea unui termen limita informal vineri, despre care un oficial american a afirmat ca Washingtonul l-a stabilit Ankarei pentru a raspunde la o oferta rivala a Statelor Unite, informeaza Reuters,…

- Fostul sef de campanie al presedintelui american Donald Trump, Paul Manafort, isi va afla sentinta pe 13 martie pentru tentativa de manipulare a martorilor și de conspirație impotriva Statelor Unite, potrivit unui document depus luni in instanta, relateaza Reuters preluata de mediafax. Amy…

- Un curent de aer arctic care a paralizat vestul mijlociu al Statelor Unite și a cauzat decesul a cel puțin 12 persoane a trecut prin nord-est joi, dar este așteptat sa treaca, facând loc unor temperaturi mai crescute, relateaza Reuters. Posibilitatea unor temperaturi mai prietenoase a oferit…

- Rezerva Federala (Fed) a Statelor Unite investigheaza rolul jucat de Deutsche Bank intr-o schema de spalare de bani din Rusia in care a fost implicata alaturi de banca daneza Danske Bank, potrivit unui articol publicat miercuri de Bloomberg, citat de Reuters.Investigatia Fed se afla in faza…