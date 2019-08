FELICITARI Sfanta Maria 2019. Cele mai frumoase mesaje, 15 august/ Deși in 15 august e Adormirea Maicii Domnului și, in mod normal, ziua celor de poarta numele Sfintei Maria se sarbatorește in 8 septembrie, oamenii aleg sa-și cinsteasca numele in 15 august.

Sfanta Maria 2019. Cele mai, 15 august/ Daca nu știi ce urari sa trimiți de Sfanta Maria , iata cateva sugestii:

Azi e o zi speciala, este ziua ta de nume, si-ti doresc din inima numai fericire, sanatate si lucruri bune! La multi ani!

La multi ani, Fecioara Maria sa te calauzeasca mereu…