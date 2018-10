Echipa nationala a Romaniei U21 s-a calificat la Campionatul European din 2019, dupa ce s-a impus cu 4-0 in fata nationalei Liechtenstienului U21 in ultimul meci din grupa 8 din preliminarii, terminand grupa pe primul loc cu 24 de puncte. Romania U21 le-a creat probleme inca din primele minute ale partidei jucatorilor din nationala Liechtenstienului. Ianis Hagi si George Puscas au amenintat poarta rivalilor, iar primul gol nu a intarziat sa apara. Dintr-o centrare a lui Ianis, Pascanu a plonjat, a ratat intalnirea cu balonul, dar Puscas a fost acolo si a impins mingea in plasa pentru 1-0. Tricolorii…