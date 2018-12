Felicitari de Sfantul Nicolae, cele mai frumoase FELICITARI de Sf. Nicolae 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit statisticilor Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din Ministerul Afacerilor Interne (MAI), aproape 800.000 de romani, majoritatea barbați, iși sarbatoresc onomastica joi, cu ocazia Sfantului Ierarh Nicolae. Astfel, iși sarbatoresc ziua numelui 796.041 de cetațeni…

- MESAJE SMS SFANTUL NICOLAE. Cele mai frumoase MESAJE si SMS de SFANTUL NICOLAE. Cu ocazia Sfantului Nicolae va doresc sa aveți parte de un Moș Nicolae generos si momente pline de bucurie cu cei dragi. Cu ocazia sfanțului Nicolae iți doresc multa sanatate, fericire si nu in ultimul rand…

- Pentru toata lumea care are persoane apropiate sau cunoștințe care iși sarbatoresc ziua de nume pe 6 decembrie, iata cateva mesaje și felicitari de Sfantul Nicolae. Toți cei care poarta numele de Nicolae, Nicoleta, Nicușor, Niculița, Niculina, Nicu, Nicole și alte derivate ale acestora iși serbeaza…

- Sarbatoarea de Sfantul Nicolae este asociata cu darurile pe care le oferim copiilor sau, dupa caz, rudelor sau prietenilor. Cei mai entuziasmați sunt, evident, cei mici. Ghetuta lui Mos Nicolae. Ce cadouri se pun si cand: In ziua de Moș Nicolae se daruiesc dulciuri, fructe – struguri, mere, nuci -,…

- MESAJE SFANTUL ANDREI 2018. La mulți ani și fie ca SF ANDREI sa te calauzeasca mereu! MESAJE DE SFANTUL ANDREI. In jur de 700000 de romani poarta numele de Andrei. Cei care nu pot sa le ureze pe viu sarbatoritilor cele dorite o pot face printr-un simplu SMS. Cei interesati au la dispozitie mesaje…

- "Buna dimineata tuturor prietenilor mei. Contrar celor aparute pe internet referitor la persoana mea, va anunt ca sunt foarte bine, am avut in aceste zile multe evenimente la care am participat cu drag, filmari de care sper sa va bucurati de sfintele sarbatori care se apropie. Bunul Dumnezeu m-a…

- Razvan Ponoran, unul dintre cei doi baieți ai primarului din Zlatna, a fost implicat, duminica, intr-un accident de motocicleta, petrecut la o cursa la care acesta lua parte. Pilotul a povestit (detalii dupa materialul video) ce s-a intamplat. Din fericire, ranile lui Razvan nu sunt grave și speram…